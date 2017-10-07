«السرعة» طريق أبوظبي لـ «لقب الموسم» في البرتغال

خالد السعدي (ريبادورو)

تنطلق اليوم منافسات وتحدي سباق أفضل زمن وتصفيات السرعة في منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 التي تقام في مدينة ريبادورو البرتغالية، بمشاركة قوية وحضور متميز لفريق أبوظبي بزوارقيه 35 و36 في المنافسة العالمية.

ويتطلع فريق أبوظبي اليوم الوصول إلى الزمن الأسرع، خاصة أنه يتصدر الترتيب العام للبطولة عن طريق زورق 35 بقيادة البطل راشد القمزي الذي يتربع على عرش الصدارة للمرة الأولى في تاريخ مشاركة الفريق في البطولة، ويمتلك القمزي فرصة ذهبية للفوز بلقب الموسم بناء على النتيجة التي ينهي بها سباق الجولة الختامية في ريبادورو، ويعلم المتسابق الشاب أن إحرازه غداً لأي مركز من الأول وحتى الرابع سيضمن له الفوز بلقب البطولة لموسم 2018 دون انتظار نتائج غيره، حيث إن رصيده في الصدارة حالياً هو 32 نقطة، ويأتي خلفه السويدي بيري لوندن برصيد 20 نقطة، بينما يحل في المركز الثالث المتسابق الفرنسي نيلسون مورين برصيد 16 نقطة، ورابعاً السويدي جوناس أوستبريج برصيد 15 نقطة، وسيكون القمزي أمام تحد صعب جداً لكي يثبت تفوقه غداً في السباق الرئيسي وينهي المنافسة لمصلحته وتحقيق الفوز باللقب العام.

وقبل السباق الرئيسي غداً فإن فريق أبوظبي أمام امتحان تصفيات السرعة اليوم والتي لا بد أن يحصد من خلالها أفضل الأزمنة من أجل الانطلاق في مقدمة السباق الرئيسي غداً للحصول على مركز متقدم.

وتبدأ احداث اليوم بالتجارب الحرة في الحادية عشرة والنصف صباحاً، ولاحقاً تنطلق منافسات أفضل زمن وتحدي السرعة في الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت البرتغال بمشاركة كل الزوارق في أول تصفية، ثم يتأهل الفائزون إلى التصفية التالية، ثم ستة زوارق للتصفية الأخيرة التي ينطلق من خلالها كل زورق على حدة من أجل الوصول إلى الزمن الأفضل.