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منافسات «أفضل زمن» تدشن جولة ختام مونديال الفورمولا2

«السرعة» طريق أبوظبي لـ «لقب الموسم» في البرتغال
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تاريخ النشر: السبت 07 أكتوبر 2017

خالد السعدي (ريبادورو)

تنطلق اليوم منافسات وتحدي سباق أفضل زمن وتصفيات السرعة في منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 التي تقام في مدينة ريبادورو البرتغالية، بمشاركة قوية وحضور متميز لفريق أبوظبي بزوارقيه 35 و36 في المنافسة العالمية.

ويتطلع فريق أبوظبي اليوم الوصول إلى الزمن الأسرع، خاصة أنه يتصدر الترتيب العام للبطولة عن طريق زورق 35 بقيادة البطل راشد القمزي الذي يتربع على عرش الصدارة للمرة الأولى في تاريخ مشاركة الفريق في البطولة، ويمتلك القمزي فرصة ذهبية للفوز بلقب الموسم بناء على النتيجة التي ينهي بها سباق الجولة الختامية في ريبادورو، ويعلم المتسابق الشاب أن إحرازه غداً لأي مركز من الأول وحتى الرابع سيضمن له الفوز بلقب البطولة لموسم 2018 دون انتظار نتائج غيره، حيث إن رصيده في الصدارة حالياً هو 32 نقطة، ويأتي خلفه السويدي بيري لوندن برصيد 20 نقطة، بينما يحل في المركز الثالث المتسابق الفرنسي نيلسون مورين برصيد 16 نقطة، ورابعاً السويدي جوناس أوستبريج برصيد 15 نقطة، وسيكون القمزي أمام تحد صعب جداً لكي يثبت تفوقه غداً في السباق الرئيسي وينهي المنافسة لمصلحته وتحقيق الفوز باللقب العام.

وقبل السباق الرئيسي غداً فإن فريق أبوظبي أمام امتحان تصفيات السرعة اليوم والتي لا بد أن يحصد من خلالها أفضل الأزمنة من أجل الانطلاق في مقدمة السباق الرئيسي غداً للحصول على مركز متقدم.

وتبدأ احداث اليوم بالتجارب الحرة في الحادية عشرة والنصف صباحاً، ولاحقاً تنطلق منافسات أفضل زمن وتحدي السرعة في الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت البرتغال بمشاركة كل الزوارق في أول تصفية، ثم يتأهل الفائزون إلى التصفية التالية، ثم ستة زوارق للتصفية الأخيرة التي ينطلق من خلالها كل زورق على حدة من أجل الوصول إلى الزمن الأفضل.

ولأن عدد الزوارق المشاركة في المنافسة يصل إلى ثلاثة وعشرين زورقاً في مسار السباق، فقد قررت اللجنة الفنية أن تقام أول تصفية من تصفيات سباق أفضل زمن بحيث يتم تقسيم الزوارق إلى مجموعتين تحملان نفس العدد، وتعطى لكل مجموعة عشرون دقيقة في مسار السباق، على أن يتم في الختام اختيار عشرة زوارق فقط من كل مجموعة لتتأهل إلى التصفيات الثانية، والتي ستضم عشرين زورقاً ستتنافس خلال ربع ساعة كاملة من أجل التأهل إلى المرحلة الأخيرة والختامية، والتي سيتأهل إليها ستة زوارق فقط، ستتنافس في ما بينها من أجل إحراز الزمن الأفضل بحيث ينطلق كل زورق منها على حدة في مسار السباق، ويعطى فرصة دورتين من أجل تحقيق الزمن الأفضل حيث سيتم اختيار الفائزين وترتيب الانطلاقة الرئيسي من خلال منافسات هذا السباق. ... المزيد
     
 

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