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الشارقة يواجه النجمة في قمة اليد الخليجية

«ليلة سوبر» فـي سـماء البحريـن
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تاريخ النشر: السبت 07 أكتوبر 2017

رضا سليم (الشارقة)

تتجه أنظار عشاق كرة اليد في السابعة مساء اليوم بتوقيت البحرين، الثامنة بتوقيت الإمارات، لمتابعة لقاء السوبر الإماراتي البحريني الذي يجمع الشارقة بطل السوبر الإماراتي والنجمة بطل السوبر البحريني، وهو أول سوبر خليجي في كل الألعاب.

وأنهى اتحاد اليد البحريني كافة الترتيبات من أجل ظهور النسخة الأولى بالصورة التي تليق باسم وسمعة الدولتين، خاصة أن المبادرة لاقت أصداء كبيرة على المستوى الخليجي والعربي فيما جاءت رعاية هشام محمد الجودر وزير الشباب والرياضة البحريني للحدث ليرفع من أسهمه.

وتأهل الفريقان للسوبر بعد فوز الشارقة على شباب الأهلي - دبي 10-0 وهي النتيجة التي اعتمدتها لجنة مسابقات الاتحاد بعد انسحابه أمام الشارقة في الثواني الأخيرة، فيما تأهل النجمة بعد فوزه على فريق الأهلي 22-20.

ويقود الملك الشرقاوي خارج الخطوط المدرب المصري وليد عبدالكافي، فيما يقود فريق النجمة المدرب التونسي زهير بن مسعود الذي يتواجد في البحرين للمرة الأولى بعد انتهاء مهمته الأخيرة مع نادي الأفريقي التونسي الموسم الماضي، وهو ما يعني أن المواجهة خارج الخطوط مصرية تونسية وفي الملعب إماراتية بحرينية.

ويعتمد وليد عبدالكافي على مجموعة متميزة من اللاعبين نجحوا في إعادة البطولات لقلعة الملك الشرقاوي، في مقدمتهم التونسي سليم الهدوي محترف الفريق ومعه عيسى البناي لاعب شباب الأهلي – دبي والذي تمت إعارته للشارقة للعب معه في المباراة، بجانب أحمد هلال كابتن الفريق، وضاحي محمد وشاهين حسن ومبارك عبدالله وإبراهيم القرص وأحمد بدر وبلال مال الله وسلطان خليفة ومحمد التميمي والحراس الثلاثة محمد عبدالله وخالد سعيد وعلي حسين. ... المزيد
     
 

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