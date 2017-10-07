منتخبنا يتأهل للدور الثاني في «عربية الرجبي»

العوضي النمر (عمان)

تأهل منتخبنا للرجبي إلى الدور الثاني للبطولة العربية الثالثة المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن تفوق على نظيره العراقي بنتيجة 24 دون مقابل، وخسارته من الأردن في مباراة الافتتاح الرسمية بنتيجة 5 مقابل 20، وتحدد نتيجة قرعة الفرق المتأهلة، مباريات الدور الثاني والتصفيات النهائية، التي ستقام اليوم على ملعب جامعة البتراء.

انطلقت البطولة العربية الثالثة بحفل افتتاح مبسط بحضور قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، وديفيد مارتنون ممثل راعي البطولة نائب رئيس الاتحاد الأردني للرجبي، وفيصل أحمد القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن، وبعد استعراض طابور الفرق المشاركة، ألقى قيس الظالعي كلمة وجه فيها الشكر إلى الاتحاد الأردني على الاستضافة المتميزة والجهود المبذولة للارتقاء باللعبة، متمنياً للمنتخبات المشاركة التوفيق.

بدأت المنافسات من التاسعة صباح الأمس وفق جدول البطولة، الذي قسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وكانت البداية بفوز المغرب على فلسطين بنتيجة كبيرة 52 دون مقابل وكشر المغرب عن أنيابه مبكرة للفرق المشاركة مظهراً قوته ومنافسته القوية على اللقب، ثم حقق المنتخب المصري فوزاً مستحقاً على لبنان بنتيجة 26 مقابل 7 وليثبت المنتخب المصري أنه المنافس القوي للمغرب على اللقب، وفاز المنتخب الأردني على ليبيا بنتيجة 24 مقابل 19 بعد مباراة مثيرة، ثم عاد المنتخب المغربي، وحقق الفوز على لبنان 31 مقابل 14، وسحق المنتخب المصري نظيره الفلسطيني بنتيجة 40 دون مقابل.