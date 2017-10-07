منتخبنا يتأهل للدور الثاني في «عربية الرجبي»

العوضي النمر (عمان)
تأهل منتخبنا للرجبي إلى الدور الثاني للبطولة العربية الثالثة المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن تفوق على نظيره العراقي بنتيجة 24 دون مقابل، وخسارته من الأردن في مباراة الافتتاح الرسمية بنتيجة 5 مقابل 20، وتحدد نتيجة قرعة الفرق المتأهلة، مباريات الدور الثاني والتصفيات النهائية، التي ستقام اليوم على ملعب جامعة البتراء.
انطلقت البطولة العربية الثالثة بحفل افتتاح مبسط بحضور قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، وديفيد مارتنون ممثل راعي البطولة نائب رئيس الاتحاد الأردني للرجبي، وفيصل أحمد القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن، وبعد استعراض طابور الفرق المشاركة، ألقى قيس الظالعي كلمة وجه فيها الشكر إلى الاتحاد الأردني على الاستضافة المتميزة والجهود المبذولة للارتقاء باللعبة، متمنياً للمنتخبات المشاركة التوفيق.
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