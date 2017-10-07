اكتمال عقد المشاركات في بطولة «أم الإمارات» للرماية

المغرب (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات جاهزيتها لانطلاق التدريب الرسمي والمنافسات لجولة الختام على ميادين نادي مراكش بالمملكة المغربية، بعد اكتمال عقد اللاعبات المشاركات، بوصول نجمات كازاخستان ومصر، وكان قد سبقهن في الوصول لاعبات كل من إيطاليا وروسيا وفرنسا وكندا وإسبانيا وبريطانيا والهند وسلوفاكيا إلى جانب لاعبات المغرب.

وتخوض اللاعبات التدريب الرسمي اليوم ويمثلنا في هذه التظاهرة الأغلى والأكبر من نوعها كل من فاطمة محمد وعائشة الياسي، إلى جانب نجمات اللعبة دولياً وأولمبياً، أبرزهن الإيطاليات جيسكا روسي وزميلتها سيلفانا ستانكو واللبنانية ري باسيلي والكندية العجوز سوسن ناتراس والروسية البينا والكازاخستانية ماريا والإسبانية فاطيمة وغيرهن.

من جانب آخر، وصل إلى مراكش اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، كما وصل السيناتور لوشيانو روسي نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية رئيس الاتحاد الإيطالي، وأحمد الراشدي ممثل مصرف أبوظبي الإسلامي، ومريم أهلي ممثلة شركة التسويق، والحكم الدولي السعودي إبراهيم المطيري، وزميلة الدولي البحريني نور الياسي. وأعرب السيناتور الإيطالي لوشيانو روسي نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن سعادته بالتواجد في مدينة مراكس المغربية ومشاركة الراميات الإيطاليات في البطولة، مشيراً إلى أنهن أكثر المستفيدات من بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك والدليل النتائج التي حققنها في بطولة العالم مؤخراً بموسكو.

ووجه لوشيانو التهنئة والشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، على هذه المبادرة التي كان الاتحاد الدولي في أمس الحاجة إليها لأنها وفرت الكثير من الوقت والجهد والمال ومنحت اللاعبات الفرصة للاحتكاك والتنافس في أجواء غير مسبوقة.

وقال لوشيانو: النجاحات التي حققتها البطولة في جولاتها الأربع ضمن عامها الأول مدعاة للتفاؤل بأن الموسم المقبل سيكون قمة النجاحات لأنها اكتسبت سمعة واسعة ومكانة كبيرة ونحن في الاتحاد الدولي للرماية والاتحاد الإيطالي فخورون بهذه النجاحات.

وأشاد السيناتور الإيطالي بالدعم الذي تحظى به البطولة من مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وكذلك مصرف أبوظبي الإسلامي وموانئ أبوظبي واللولو هايبر ماركت واتصالات.

إلى ذلك، أشادت المغربية مريم رماح وصيفة أفريقيا بالبطولة ومشاركة أبرز الراميات، مؤكدة أنها فرصة ذهبية للاحتكاك والاستفادة من تجارب الآخرين، ووجهت الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه المكرمة الغالية التي ستظل عالقة في الأذهان لدى محبي وعشاق اللعبة في العالم.

كما وجهت الشكر إلى الجامعة الملكية المغربية للرماية والى نادي مراكش على استضافة البطولة معربة عن أملها في استمراريتها بعد أن اكتسبت قوة دفع هائلة.