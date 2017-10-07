لوك وتود يتصدران بـ «الكود 69»

العقبة (الاتحاد)

تقاسم الثنائي الإنجليزي لوك جوي وتود كليمنتس صدارة الترتيب في انطلاقة منافسات النسخة الأولى لبطولة آيلة الدولية للجولف التي تقام في مدينة العقبة الأردنية، ضمن الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا.

وسجل كل من جوي وكليمنتس 69 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، ليتواجدا في صدارة الترتيب، علما أن جوي يشارك في فئة المحترفين، فيما يسعى كليمنتس ليصبح رابع لاعب من الهواة ينجح بالفوز بأحد ألقاب جولة الجولف في دول مينا.

ولعبت الرياح دوراً في تحديد أرقام أصحاب الصدارة، ذلك في وقت تألق فيه جوي بالجولة الأولى ولعبت ضرباته عند الحفرتين رقم 3 و12 دورا محوريا في اعتلائه صدارة الترتيب، بعدما حقق ضربتي إيجل فيهما «ضربتين تحت المعدل»، منهيا كل حفرة بمجموع ضربتين فقط، وهو حال كليمنتس الذي حقق «إيجل» مرتين عند الحفرتين الثانية والسادسة. وجاء خلفهما بالمركز الثالث الإنجليزي زاين أسكتلندا الذي حقق 70 ضربة، بواقع 3 ضربات تحت المعدل، وخلفه رابعا الإنجليزي لي كورفيلد الذي سجل 71 ضربة بواقع ضربتين تحت المعدل.

وفي أبرز النتائج حقق 73 ضربة برصيد مساوٍ للمعدل العام، كل من: الكندي ليندساي رينولدز والإنجليزي لويس كامبل والسويديان فريدريك فروم وفريدريك ستوريهيد.

وسجل الإنجليزي جايمي إلسون، متصدر الترتيب العام لجولة مينا الموسم الحالي، 74 ضربة، بواقع ضربة واحدة فوق المعدل، ليحتل المركز العاشر.

على صعيد اللاعبين العرب، تصدر السعودي عثمان الملا القائمة بعدما سجل 77 ضربة بواقع 4 ضربات فوق المعدل، وسط مطاردة قوية من اللاعب الأردني الصاعد شيرجو الكردي الذي حقق 78 ضربة بواقع 5 ضربات فوق المعدل.