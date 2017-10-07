لوك وتود يتصدران بـ «الكود 69»

العقبة (الاتحاد)
تقاسم الثنائي الإنجليزي لوك جوي وتود كليمنتس صدارة الترتيب في انطلاقة منافسات النسخة الأولى لبطولة آيلة الدولية للجولف التي تقام في مدينة العقبة الأردنية، ضمن الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا.
وسجل كل من جوي وكليمنتس 69 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، ليتواجدا في صدارة الترتيب، علما أن جوي يشارك في فئة المحترفين، فيما يسعى كليمنتس ليصبح رابع لاعب من الهواة ينجح بالفوز بأحد ألقاب جولة الجولف في دول مينا.
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وفي أبرز النتائج حقق 73 ضربة برصيد مساوٍ للمعدل العام، كل من: الكندي ليندساي رينولدز والإنجليزي لويس كامبل والسويديان فريدريك فروم وفريدريك ستوريهيد.
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على صعيد اللاعبين العرب، تصدر السعودي عثمان الملا القائمة بعدما سجل 77 ضربة بواقع 4 ضربات فوق المعدل، وسط مطاردة قوية من اللاعب الأردني الصاعد شيرجو الكردي الذي حقق 78 ضربة بواقع 5 ضربات فوق المعدل.