«الإمارات للدراجات» يخوض سباق «الأوراق المتساقطة» في إيطاليا

محمد صادق (ميلانو)

يخوض فريق الإمارات للدراجات تحدياً جديداً عندما يشارك في سباق إلـ «لومبارديا» اليوم في ختام مشاركاته ضمن تحديات اليوم الواحد بإيطاليا، ويطمح الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية كون السباق يعد الأخير هذا الموسم، بالإضافة إلى السعي نحو زيادة عدد نقاط الفريق في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وتضم التشكيلة 8 دراجين، في مقدمتهم نجما الفريق البرتغالي روي كوستا الفائز بطواف أبوظبي الدولي في نسخته الأخيرة مطلع العام الجاري، والإيطالي دييجو أوليسي الذي يعول عليه الفريق كثيراً اليوم، بالإضافة إلى كل من الكرواتي كريستيان دوراسيك والكولومبي داروين أتابوما والسلوفيني يان بولانك والثلاثي الإيطالي فاليريو كونتي وإدوارد رافاسي وسيمون بيتيلي.

ويعد سباق إل لومبارديا البارز، والمعروف باسم «سباق الأوراق المتساقطة»، الأصعب، حيث يضم العديد من المرتفعات أبرزها سورمانو والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام الدراجين.

وتبلغ مسافة السباق 247 كلم، ويبدأ من مدينة بيرجامو وينتهي عند ساحل بحيرة كومو الشهيرة شمالي إيطاليا، وسيكون أمام الدراجين تحدي القيادة لمرتفعات تصل إلى نحو 4 آلاف متر، إذ يحمل التحدي العديد من نقاط الشبه مع السباق الكبير الرابع في الموسم والمعروف باسم سباق لييج باستوني لييج، حيث يضم مرتفعات مشابهة إلا أن ما يميز سباق لومبارديا أن المرتفعات تمتد على مسافات أبعد وتشكل عنصراً أساسياً في تحديد الفائز بالسباق.