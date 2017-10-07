بانكوك (الاتحاد)

حقق يوسف ميزرا قائد منتخبنا الوطني للدراجات، الحلم الذي انتظرته اللعبة وجماهيرها 43 عاماً، بفوزه بأول ميدالية ذهبية قارية للإمارات منذ إشهار الاتحاد عام 74، عقب نجاحه في اقتناص المركز الأول في تحدي سباق الأمونيوم الذي أقيم أمس، ضمن اليوم الأول لمنافسات كأس آسيا المقامة حالياً في تايلاند.

ولم تكن ذهبية ميرزا الإنجاز الوحيد لنجوم الإمارات في اليوم الأول، بل سبقه فوز النجم محمد حسن المروي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق المطاردة الفردية.

وأكد عبد الكريم الزرعوني رئيس البعثة، أن ماحققه يوسف ميرزا، ومحمد المروي في اليوم الأول للبطولة، أكد بما لا يدع مجالاً للشك على تفوق وتطور أبناء الإمارات وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الألقاب في أقوى البطولات، وقال: «دراجات الإمارات أصبحت لها مكانة بارزة بين المنتخبات الآسيوية بعد وصولها لمرحلة المنافسة ونطمح لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة».

وقدم علي سعيد الوالي مدير المنتخبات الوطنية التهنئة ليوسف ميرزا ومحمد المروي، متمنياً لهما ولجميع اللاعبين تحقيق المزيد من النتائج المشرفة للعبة التي أصبحت الرقم الصعب في جميع البطولات.