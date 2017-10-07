نهيان بن مبارك يشيد بجهود كو لتطوير «أم الألعاب»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بعطاء سباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وجهوده لتطوير «أم الألعاب».

جاء ذلك، خلال استقبال معاليه لرئيس الاتحاد الدولي وعدد كبير من الأعضاء بقصر معاليه في أبوظبي، وأكد أن مسيرة كو جديرة بالاحترام والتقدير سواء كرياضي أو لاعب أولمبي، حقق إنجازات أولمبية لبلاده، وحطم أرقاماً قياسية في العدو لمسافة 1500 متر، أو كمسؤول إداري ساهم في تطوير المنظمة الدولية، عندما كان نائباً لرئيس الاتحاد الدولي، ثم انتقل بعدها لرئاسة المنظمة الدولية حالياً. وأهدى معاليه درع اتحاد ألعاب القوى إلى كو، بعد استضافته وضيوف الدولة على الغداء أمس.

حضر الاستقبال الأمير نواف بن محمد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، وإبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والمستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى، وأعضاء الاتحاد أيضاً، وبدر ناصر عضو اللجنة الأولمبية البحرينية.

وتوجه سباستيان كو بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً لاحتفائها به، وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وبجهودها الكبيرة في إكمال جاهزيتها لاستقبال الأولمبياد العالمي الخاص في 2019، كما وجه الشكر والعرفان إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حسن الاستقبال، وأيضاً على دعمه لاتحاد الإمارات حتي أضحى من أهم الاتحادات الآسيوية والخليجية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت مرتكزاً مهماً للاتحاد الدولي من أجل تطوير اللعبة في آسيا ومنطقة الخليج، مثنياً على دورها كحلقة وصل بين الشرق الأوسط والاتحاد الدولي، وتدعم كل برامج ومشروعات تطوير اللعبة، وأكد أن أهم ما يلفت الانتباه عن جهود الإمارات في النهوض باللعبة أنها تتسم بالاحترافية، وبكثرة المبادرات البناءة.