«الأخضر» يستدعي اليامي لمعسكر جدة

جدة (د ب أ)

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي، بقيادة الأرجنتيني إدجاردو باوزا، استدعاء اللاعب عبدالرحمن اليامي، لاعب الفريق الأولمبي بنادي الهلال السعودي، للمشاركة في معسكر منتخب السعودية المقام حالياً بمدينة جدة.

وتألق اليامي مع الهلال في البطولة العربية للأندية التي أقيمت بمصر في شهر أغسطس الماضي، حيث كان الفريق حينها شارك بلاعبيه الشباب المدعمين ببعض عناصر الفريق الأول.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول استدعاء عبدالرحمن اليامي للمشاركة في المعسكر المقام حالياً في جدة استعداداً لوديتي جامايكا وغانا».

ويقيم المنتخب السعودي معسكراً داخلياً حالياً بمدينة جدة، استعداداً لمواجهتي غانا وجامايكا ودياً المقرر إقامتهما يومي السابع و13 من الشهر الجاري المقبل، في إطار الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا العام القادم.

من ناحية أخرى، يفتقد الفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، خدمات لاعبه نايف هزازي، لمدة 20 يوماً.

وتعرض هزازي لتمزق في العضلة الخلفية، حسبما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب.

كما يعاني الفريق أيضاً من غياب اللاعب المصري مصطفى فتحي، الذي تعرض للإصابة بشد في الوتر أسفل عضلة الفخذ، تسببت في غيابه عن لقاء منتخب بلاده مع ضيفه منتخب الكونغو غداً في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا.

ويحتل التعاون المركز العاشر بدوري المحترفين بـ 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارتين.