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«رمز لاماسيا» كتالوني مدى الحياة
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تاريخ النشر: السبت 07 أكتوبر 2017

برشلونة (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس توصله إلى اتفاق مع لاعب خط وسطه أندريس إنيستا لتمديد عقده «مدى الحياة»، ما سيبقي اللاعب البالغ 33 عاماً، في صفوف النادي الكتالوني حتى اعتزاله.

وجاء في بيان: توصل نادي برشلونة لكرة القدم وأندريس إنيستا إلى اتفاق لتجديد العقد الذي يربط الطرفين مدى الحياة.

وأعلن النادي أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً. وكان العقد السابق يربط اللاعب بالنادي الذي نشأ في صفوفه حتى يونيو 2018.

وسيتيح ضمان مستقبل إنيستا مع برشلونة، لمشجعي النادي تنفس الصعداء، لا سيما بعدما فقدوا جهود المهاجم البرازيلي نيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو في مطلع أغسطس الماضي.

ويعتبر إنيستا أحد رموز مركز التكوين «لا ماسيا» في برشلونة، شأنه شأن الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويحمل الإسباني شارة القيادة منذ العام 2015. ... المزيد
     
 

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