إماراتيون يحلقون في سماء موضة «الساعات والمجوهرات»

الشارقة (الاتحاد)

جذبت إبداعات تسعة مصممين إماراتيين زوار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، في نسخته الـ43، التي تتواصل حتى مساء اليوم بمركز إكسبو الشارقة، بعد مشاركتهم في الجناح الخاص بالمصممين الإماراتيين الذين بادرت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لإقامته للمرة الأولى دعماً لرواد الأعمال الشباب.

ويتميز الجناح الذي يحمل عنوان «منصة المصممين الإماراتيين» بكونه يتيح الفرصة للمواهب الإماراتية الشابة والمبدعة لدخول عالم صناعة المجوهرات، وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية في هذا المجال، من خلال ابتكار العلامات التجارية القادرة على المنافسة والوصول إلى العالمية في سوق يحقق عوائد مالية مجزية.

وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «تسهم هذه المبادرة في جذب رواد الأعمال الإماراتيين، وخصوصاً الفتيات والسيدات، إلى قطاع تجارة وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات، وهو قطاع حيوي ومهم يدعم نموه قطاعات أخرى عديدة مثل الذهب والمعادن الثمينة، ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني في زيادة تنوع موارده، ويعزز تنافسية إمارة الشارقة ودولة الإمارات».

ويشارك في الجناح كل من الشيخة فاطمة القاسمي، مؤسسة «دار صوغ للمجوهرات»، وعبدالرحمن العسجد، صاحب «العسجد لصياغة الذهب»، وخديجة السلامي، مؤسسة علامة «حرف ونقش للمجوهرات»، والفنانة والمصممة عزة القبيسي، والمصممة شيخة السركال، وشروق سالم المدفع، صاحبة علامة «باي شروق»، وأميرة العريمي، صاحبة ماركة «ليليغانزا لوسو»، والمصممة مريم العميرة، والمصممة وردة، مؤسسة علامة «الجينيبي».

ويقدم كل مصمم خلال مشاركته بالمعرض، جانباً من الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس، والذهب، واللؤلؤ، والمرجان، والعديد من المعادن النفسية والأحجار الكريمة الأخرى، والتي تحمل كل منها بصمته الخاصة، بأشكال فريدة وألوان بديعة تضاهي ما تقدمه أرقى دور المجوهرات وأكبر العلامات التجارية في العالم.

وعرض بعض المشاركين إبداعات مجوهرة تم تصميمها حصرياً لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، وفق تشكيلة واسعة من الخيارات التي تناسب مختلف الأعمار وجميع المناسبات، مع إمكانية إضافة لمسات شخصية على كل قطعة، حسب رغبة المتسوقين، سواء كان ذلك بوضع نقوش معينة أو الكتابة على القطعة أو تغيير نوع المعدن أو الحجر الكريم، أو حتى تبديل لونه ليناسب جميع الأذواق.