النفط ينهي موجة صعود طويلة مع عودة مخاوف التخمة

أمستردام (رويترز)

هبطت أسعار النفط نحو اثنين في المئة أمس، متجهة صوب إنهاء أطول موجة ارتفاع لخام القياس العالمي مزيج برنت في 16 شهرا، والتي استمرت عدة أسابيع، وسط بيع لجني الأرباح ومع عودة المخاوف بشأن فائض المعروض.

وبحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار إلى 55.97 دولار للبرميل، وتتجه صوب تكبد خسارة بنسبة 1.8٪ في الأسبوع، وإنهاء سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع هي الأطول منذ يونيو 2016.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.30 دولار، أو ما يعادل 2.6٪، إلى 49.49 دولار للبرميل خلال الجلسة ويتجه لإنهاء الأسبوع منخفضا أكثر من أربعة بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أشهر.

ولا تزال هناك مخاوف بشأن نمو صادرات الخام الأميركي التي يحفزها خصم كبير لخام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار خام برنت.

وأدى ارتفاع الدولار أيضاً إلى تكبد سوق النفط المزيد من الخسائر اليوم.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في عشرة أسابيع بعد بيانات تظهر تسجيل الأجور في الولايات المتحدة أكبر زيادة منذ ديسمبر 2017.

مما عزز رهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام.