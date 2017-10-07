انتعاش سياحي في أبوظبي مع بدء موسم الذروة

رشا طبيلة (أبوظبي)

ينبئ بدء موسم الذروة السياحي الشهر الجاري، بانتعاش مرتقب في القطاع السياحي بأبوظبي، خصوصاً مع تلقي مكاتب السفر والفنادق حجوزات مكثفة من مجموعات سياحية ترفيهية وزوار الفعاليات والأنشطة والمعارض التي تستضيفها الإمارة بالربع الأخير من العام الحالي.

وتوقع عاملون في الفنادق والشركات السياحية بالإمارة، أن تشهد الأشهر المقبلة من العام الحالي نشاطاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، خصوصاً مع وجود أحداث مهمة أبرزها افتتاح متحف اللوفر أبوظبي الذي سيشكل دفعة نوعية مهمة للقطاع السياحي، إلى جانب الأحداث والمعارض التي ستتركز في شهر نوفمبر المقبل.

وقال أدريان ديجان، مدير إدارة قسم المبيعات العالمية في روتانا للفنادق: «مع بداية أكتوبر بدأت الحركة السياحية تنشط في أبوظبي، حيث تلقينا حجوزات من مجموعات سياحية ترفيهية إلى جانب زوار الفعاليات والمعارض الدولية التي تستضيفها أبوظبي بالربع الأخير من العام، لا سيما في شهر نوفمبر».

وأكد أن أبوظبي ستستضيف فعاليات رياضية واقتصادية وصحية مهمة تجذب العديد من الزوار، إلى جانب افتتاح متحف اللوفر في نوفمبر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة عدد الزوار لأبوظبي.