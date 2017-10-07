صادرات القمح الفرنسية تتجاوز المليون طن

باريس (رويترز)

أظهرت بيانات جمركية، أمس، أن فرنسا صدرت 1.39 مليون طن من القمح اللين في أغسطس الماضي، ليصل حجم الصادرات منذ بداية موسم 2017-2018، في يوليو إلى 2.55 مليون طن، بزيادة 28 % عن مستواه قبل عام. وكانت الجزائر على رأس الوجهات التي جرى تصدير القمح الفرنسي اللين إليها في أغسطس، إذ وصلت الصادرات إلى تلك السوق 535 ألفاً و719 طناً.

وبلغت صادرات القمح اللين الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي 774 ألفاً و517 طناً في أغسطس، ليصل إجماليها منذ بداية الموسم الحالي إلى 1.24 مليون طن، بزيادة أربعة بالمئة عن مستواها قبل عام. وبلغ إجمالي صادرات القمح اللين الفرنسي داخل الاتحاد الأوروبي 611 ألفاً و804 أطنان، وهو ما يقل عن مستوى صادرات يوليو تموز القوي، لكن إجمالي الصادرات منذ بداية الموسم زاد 63 بالمئة عن مستواه قبل عام.

ووصلت صادرات الشعير في أغسطس إلى 508 آلاف و109 أطنان، ليصل إجماليها منذ بداية الموسم إلى 782 ألفاً و882 طناً، بانخفاض 22 % عن فترة شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي. وكانت السعودية هي الوجهة الرئيسة لصادرات الشعير الفرنسي في أغسطس، إذ بلغت الشحنات إليها 178 ألفاً و808 أطنان، مما ساهم في انتعاش الصادرات خارج الاتحاد الأوروبي من الأداء البطيء الذي سجلته في بداية الموسم.