مارادونا: العالم كله يتابع الفجيرة

علي معالي(دبي)

في جلسة على أرض ملعب الفجيرة، تحدث الأسطورة الكروية مارادونا مدرب الفجيرة مع لاعبيه بوضوح وصراحة عما يجب أن يكونوا عليه في الفترة المقبلة، ليس فقط في بطولة الكأس، ولكن أيضاً في الدوري أملاً في العودة مجدداً إلى دوري الخليج العربي، وسعى مارادونا أن يقوم بمنح خبراته الكبيرة إلى اللاعبين من خلال حديثه الصريح معهم.

وبعد جرعات تدريبية مكثفة قال مارادونا للاعبيه: «يجب أن تتأكدوا بأن العالم الكروي كله وعشاق اللعبة يتابعون كل ما يقال ويُكتب عن الفجيرة، وهذا يضعنا جميعاً لاعبين ومدربين وإداريين أمام مسؤوليات كبيرة الفترة المقبلة، بأن نعمل بمنتهى الجدية لكي ننجح معاً في نهاية المطاف».

وقال مارادونا للاعبيه: «قرابة 40 سنة عشتها في الملاعب، هي خبرة سنوات طويلة، لابد من أن نستفيد بها جميعاً، ولا أخجل عندما أقول لكم أنه علينا أن نبذل كل العرق، حباً في اللعبة، لنحقق الأهداف التي نسعى لها معاً».

وتابع: «لابد أن نحقق حلمي وحلمكم أيضاً، في الصعود للعب بدوري الخليج العربي، ولن أسمح لأي أحد أن يهدد هذا الحلم، وهذا يتطلب من الجميع الالتزام بما نقوم به في التدريبات، لأن الصعود إلى دوري المحترفين يعني تتويج جهود الجميع، ويعني أن الجهد والعرق هو الطريق الوحيد لتحقيق النجاح والطموحات، خاصة أن النادي لا يبخل على الفريق بأي شيء، وقام بتوفير الإمكانات كافة من أجل تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين».

وتحدث طبيب الفريق الأرجنتيني عن نقطة مهمة للغاية قائلاً للاعبين: «أي ألم في الأسنان لابد أن نعلم به، لأن هذا له ارتباط كبير بآلام عدة قد تحدث في عضلات القدم».