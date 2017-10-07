«تغيير الصورة» طموح دبا الفجيرة

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

يجري المدرب البرازيلي باولو كاميلي عدداً من التغييرات على تشكيلة الفريق الذي يواجه الوحدة مساء اليوم في استاد الفجيرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، حيث سيدفع بثلاثة لاعبين لأول مرة في التشكيل الأساسي للفريق، وذلك من أجل تعويض بعض الغيابات، وكذلك تجربة بعض العناصر من أجل تجهيزها لمساندة الفريق في الدوري.

وسيعوض أحمد إبراهيم الغيص الأردني ياسين البخيت الغائب عن الفريق بسبب التحاقه بمعسكر منتخب النشامى المقام حالياً في الإمارات، حيث ظهر الغيص بشكل جيد في الدقائق الأخيرة من لقاء عجمان السابق في الدوري، وتسبب في ركلة الجزاء الثانية التي أحرز منها سياو هدفه الثاني، كما يعوض محمد سالم الرويحي زميله الحارس فهد الضنحاني، وهي المباراة الأولى التي يخوضها الرويحي هذا الموسم، حيث سيمنحه كاميلي الفرصة كاملة من أجل تجهيزه للمباريات القادمة في الدوري.

وسيدفع كاميلي بلاعب الارتكاز يوسف خلفان بديلا لناصر عبدالهادي في نفس المركز، حيث منحه فرصة المشاركة في لقاء عجمان وقدم مردوداً إيجابياً جيداً.

وأنهى البرازيلي كاميلي وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي يخوض بها المواجهة، خاصة أن الفريق تجرع مرارة الخسارة القاسية بخمسة أهداف كاملة في لقاء الجولة الأولى من بطولة الدوري، حيث يتطلع الجهاز الفني واللاعبون من أجل تغيير الصورة السيئة في تلك المباراة.

وقام كاميلي بعرض فيديو لأهم مصادر الخطورة المتوقعة في الوحدة، كما قام ببعض التعديلات على أسلوب الفريق الدفاعي في الحصة التدريبية الرئيسية للتعامل مع وجود تيجالي ومراد باتنا، خاصة أنهما يشكلان خطورة بالغة على أي مرمى، حيث أكد على المدافعين ضرورة توخي الحذر الكامل طوال زمن المباراة.