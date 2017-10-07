عبد الباسط : الفرصة متاحة للبدلاء لتقديم الأفضل

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يفقد الوحدة جهود الثلاثي المجري بلازس جوجاك والكوري الجنوبي شانج وو ريم الموجودين مع منتخبي بلديهما، بجانب سالم سلطان الذي يعاني من وعكة صحية وفضل الجهاز الفني إراحته، وستؤدي هذه الغيابات إلى تغيير كبير في خط دفاع الفريق، في ظل غياب قلبي الدفاع شانج وسالم سلطان.

وكان الوحدة قد أدى سلسلة من التدريبات في الأيام الماضية استعداداً للمباراة، بعد أن تعادل مع شباب الأهلي دبي في الجولة الأولى من المسابقة، ويأمل أن يكون انتصاره الأول على حساب دبا الفجيرة بالذات ليعيد سيناريو لقاء الفريقين بالجولة الأولى من الدوري.

وكان ريجيكامب مدرب الفريق قد أكد أن تشكيلته الأساسية لن تشهد تغييرات كثيرة باستثناء تعويض العناصر الغائبة، وأشار إلى أن مواجهة الفريقين ستكون مختلفة تماماً عن لقاء الدوري. من جهته أكد عبد الباسط محمد مدير الفريق أن المباراة مهمة وصعبة، خاصة أن دبا الفجيرة نجح في تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري على الجزيرة حامل اللقب وعجمان. وقال: المباراة خارج ملعبنا وهي فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية، لتقديم أفضل ما عندهم وأتمنى أن نقدم مستوى جيداً، ونواصل تحقيق النتائج الإيجابية، وأعتقد أن الغيابات دافع للبدلاء لتقديم مستويات متميزة.

وأضاف مباراتنا مع دبا الفجيرة في الدوري أصبحت من الماضي، وهذه المباراة تحد جديد للوحدة، ونحن نحترم المنافس وسنتعامل معه بالجدية المطلوبة، لأن ما أعلناه من بداية الموسم أن الوحدة يعتبر كل مباراة بطولة خاصة بغض النظر عن مسمى المسابقة. وواصل: الاستعدادات جيدة والفريق أدى تدريبات قوية وجادة في الأسبوع الماضي، والمجموعة التي تشارك قادرة على تقديم المطلوب منها.

فيما قال اللاعب طارق الخديم: نبحث عن الفوز والوصول إلى النقطة الرابعة، لا نتوقع مهمة سهلة خاصة أن دبا قدم مستويات جيدة بعد الدوري، وما نركز عليه هو كيف يقوم كل لاعب بدوره مع الفريق في إطار المجموعة وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني للخروج بالعلامة الكاملة مع صافرة النهاية.