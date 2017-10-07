عرض «أقوى ربح» من «الحبتور للسيارات»

أطلقت الحبتور للسيارات الوكيل الرسمي لميتسوبيشي في الإمارات عرضها الخاص «أقوى ربح من ميتسوبيشي» والذي يعتبر أحد أضخم العروض على الإطلاق حيث يتيح لعملاء ميتسوبيشي الفوز بجوائز مذهلة إضافة لتوفير الكثير من المال عند شراء سيارات الركاب المفضلة لديهم من ميتسوبيشي.

العرض يتيح لعملاء ميتسوبيشي فرص ربح مليون درهم نقداً، و5 كيلو جرامات من الذهب و10 سيارات لانسر EX. كما يتيح للعملاء إمكانية شراء سيارات الميتسوبيشي بأسعار خاصة مخفضة، حيث سيمكنهم شراء سيارة باجيرو ابتداءً من 89,900 درهم، ومونتيرو سبورت ابتداءً من 79,900 درهم، وآوتلاندر ابتداءً من 75,900 درهم، وASX ابتداءً من 59,500 درهم، ولانسر EX ابتداءً من 42,900 درهم، وأتراج ابتداءً من38,900، وميراج المتطورة ابتداءً من 36,900.

ويتمتع العملاء بشراء سياراتهم خلال فترة العرض من دون الحاجة لسداد أي فوائد لمدة 4 سنوات، وتأجيل أول قسط لمدة 120 يوماً أو 4 أشهر من دون دفعة أولى والتمتع بالعديد من المزايا المجانية.