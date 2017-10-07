«شبح الخماسية» يطارد «النواخذة» أمام «العنابي»

معتصم عبدالله (دبي)

ترفع الأندية الستة شعار «الفوز الأول في ختام الجولة الثانية لكأس الخليج العربي الليلة، في المباريات التي تجمع عجمان بضيفه الظفرة في المجموعة الأولى، دبا الفجيرة أمام الوحدة، وشباب الأهلي دبي أمام الشارقة في المجموعة الثانية، بعد أن فشلت الفرق الستة في تحقيق أي فوز خلال الجولة الأولى للمسابقة.

ويحتضن استاد راشد بن سعيد في عجمان، مواجهة «البرتقالي» متذيل ترتيب المجموعة الأولى بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام النصر 0-3، أمام ضيفه الظفرة الذي اكتفى بدوره بحصد نقطة أمام ضيفه الجزيرة في الجولة ذاتها، وستكون مباراة الليلة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس الخليج العربي بعد الأولى موسم 2013- 2014، والتي انتهت بتفوق عجمان بنتيجة 3-2، والأولى في الموسم التي تجمع المدربين العربيين الوحيدين في المحترفين، المصري أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان، والسوري محمد قويض مدرب الظفرة.

ويطارد «البرتقالي» الانتصار الأول في الموسم الحالي بعد الخسارة في أربع مباريات على التوالي في مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي، أمام منافسه الظفرة والساعي بدوره لحصد النقاط الثلاث، ويعول المدربان على مجموعة من العناصر الشابة في صفوف الفريقين بعد أن كشفا مبكراً عن منح الفرصة للعناصر الاحتياطية في اللعب ضمن التشكيلة الأساسية، بهدف التجهيز لمباريات الدوري، حيث أعلن الرمادي الدفع بعدد من لاعبيه الشباب، فيما حدد قويض 7 أسماء شابة لخوض المباراة.

وفي المواجهة الثانية، يتجدد الحوار بين فريقي دبا الفجيرة والوحدة بعد فوز الأخير بخماسية نظيفة في مستهل مباريات الفريقين في الموسم الحالي في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، ويدرك البرازيلي كاميلي الذي قاد فريقه لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري بالفوز في مباراتين على التوالي بعد الخسارة القاسية في مباراة افتتاح الدوري أمام «العنابي»، أهمية مواجهة الليلة مؤكداً سعي «النواخذة» الظهور بشكل مختلف.