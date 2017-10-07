«سامسونج الخليج» تطلق مبادرة جديدة

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات عن إطلاق مبادرة فريدة تهدف إلى حث عملائها على مشاركة طموحاتهم وأفكارهم الخلاقة لرسمها وعرضها على لوحة إعلاناتها العملاقة بشارع الشيخ زايد بدبي والتي تحمل وسم #خطط_نجاحك_بقلمك. وتسعى المبادرة التي انطلقت في إطار حملة Galaxy Note8 الجديد كلياً، إلى تشجيع العملاء على تبنّي قوة التصور كسبيل لتحقيق طموحاتهم ومضمونها أن «القدرة على رؤية حلمك يتحقق أمامك، هو الطريق إلى تحقيقه». ويمكن الانضمام إلى هذه المبادرة المميزة من خلال مشاركة طموحاتهم على Samsung.com/‏‏ae/‏‏dobiggerthings أو بمنشور أو صورة أو مقطع فيديو أو رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسم #خطط_نجاحك_بقلمك.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والهواتف الذكية بالشركة: الخطوة الأولى للنجاح تكمن في التعبير عن الطموحات والأحلام بشكل ملموس ومرئي، لذلك ندعو الجميع للانضمام إلى مبادرتنا الجديدة ومشاركة أحلامهم أمام العامة».