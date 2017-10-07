الحصن يهزم النصر والظفرة يكسب البطائح في «الصالات»

أبوظبي (الاتحاد)

نجح الظفرة في تخطي عبور عقبة الوافد الجديد فريق البطائح بتحويل تأخره مرتين إلى فوز 6-3 في المباراة التي جمعت الفريقين في دوري كرة الصالات على ملعب صالة نادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي.

وسطر فريق دبا الحصن فوزاً صعباً وغالياً ومهماً على ضيفه العميد النصراوي بنتيجة 3-2.

وتقدم الظفرة أمام البطائح بعد مرور 5 دقائق، ورد عليه البطائح بهدفين سريعين عن طريق محمد علي والتركماني مكسات سولتانوف، وفي الشوط الثاني نجح عسكر عمر في تعديل النتيجة للظفرة 2-2، ويعود التركماني سلطانوف ليسجل الهدف الثالث للبطائح 3-2، ويرد البرازيلي باسورا بقوة ويدرك التعادل 3-3، ويفرض الظفرة أفضليته، ويسجل هلال الجابري الهدف الرابع، ويضيف باسورا الهدف الخامس، ويختتم عبدالكريم جميل أهداف الظفرة في الثواني الأخيرة.

أما مباراة دبا الحصن والنصر، فلم تكن أقل إثارة وندية، افتتح عبدالله جاسم الحوسني التسجيل للحصن بعد مرور أقل من دقيقة من صافرة البداية، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه طارق أمان لاعب النصر لمنعه من هدف محقق لدبا الحصن، عندما حول الكرة بيده، احتسبت ضربة جزاء سددها بنجاح حمد الغول لينتهي الشوط الأول بتقدم الحصناوي على العميد 2-صفر، وبعد مرور 4 دقائق من زمن الشوط الثاني قلص مروان جاسم النتيجة للنصر 2-1 وقبل النهاية بست دقائق أضاف علي خميس راشد الهدف الثالث للحصن 3-1، وفي آخر ثواني المباراة سجل أحمد خليل الهدف الثاني للنصر.