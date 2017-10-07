فيصل النقبي (الفجيرة)

يسدل الستار مساء اليوم على مباريات الجولة الثالثة من التصفيات التمهيدية للتأهل لدور 16 من كأس رئيس الدولة، بإقامة 3 لقاءات جديدة لفرق المجموعة الثانية، حيث يستضيف استاد الشامخة لقاء بني ياس مع رأس الخيمة، ويلتقي كذلك خورفكان مع دبا الحصن في قمة جديدة من قمم أندية الساحل الشرقي فيما يلتقي اتحاد كلباء ضيفه العربي في استاد كلباء.

ويتصدر النمور المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد فوزين على التوالي على خورفكان 3-0 وعلى بني ياس 2-1 في القمة الكبيرة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الماضية، فيما يحل رأس الخيمة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم يأتي السماوي برصيد 3 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن خورفكان صاحب المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ثم يأتي العربي خامسا برصيد نقطة واحدة، ويقبع دبا الحصن في ذيل الترتيب بلا نقاط. ويعتبر لقاء اتحاد كلباء مع العربي أهم لقاءات الليلة، حيث إن النمور يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ويخوض الفريق اللقاء في ظل غيابات كبيرة، حيث يفتقد المهاجمان تياجو سانتوس وجوستافو دي سانتوس بسبب طردهما أمام بني ياس، كما تعرضت صفوف الفريق لضربة موجعة أخرى، بإصابة سليمان المغني بالرباط الصليبي، لكن المدرب الفرنسي محمد ديجابور يدرك أنه لا مجال سوى الفوز بالنقاط الثلاث للوصول للنقطة التاسعة، والمضي قدما لخطف أولى بطاقات التأهل، أما العربي فهو يأمل في تحقيق الفوز الأول له، رغم صعوبة المهمة أمام فريق يتصدر المجموعة ويقدم مستويات متميزة.

وفي المباراة الثانية يسعى بني ياس إلى تعويض خسارته أمام اتحاد كلباء بنتيجة 1-2، عندما يستضيف فريق رأس الخيمة الذي يملك 4 نقاط في رصيده، وبعدما دخل «السماوي» في أجواء التحضير لهذه الموقعة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث. ولن يتسن للمدير الفني الصربي جوران إشراك المحترف الأجنبي الجديد النيجيري أوساريمين أيباجوا في مباراة اليوم بعدما غادر الأخير إلى إيطاليا لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة، وهو الذي حل بديلاً من المهاجم الفرنسي جيان فيليب مندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتحظى مباراة اليوم بأهمية كبيرة لدى بني ياس خاصة بعد إعادة تشكيل مجالس إدارات النادي، ويتقدمها مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة الدكتور سالم جريب الحارثي، حيث تحظى المباراة بأهمية كبيرة لدى كافة أعضاء الشركة والجهازين الإداري والفني للفريق.