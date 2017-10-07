10 صفقات شابة ترسم مستقبل الظفرة

عبد الله القواسمة (أبوظبي)

يواصل الظفرة تطبيق خطته الطويلة الأمد، المتمثلة في صقل خبرات العناصر الشابة، التي قام باستقطابها خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما أكده السوري محمد قويض، المدير الفني للفريق، والذي كشف صراحة عزمه الدفع بعدد كبير منهم خلال المباريات المقبلة. وكانت شركة الظفرة قد قيدت 12 لاعباً جديداً في كشوفات الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية، غالبيتهم العظمى من العناصر الشابة دون الـ25 عاماً، وذلك تلبية لاستراتيجية النادي الرامية إلى الارتقاء بالحضور التنافسي للفريق الأول وبشكل تدريجي خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي السنوات التي ينظر إليها على أنها المنعطف الأهم في مسيرة النادي. ومن أصل 12 لاعباً استقطب النادي 10 لاعبين صاعدين، تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 25 عاماًَ، ينتظر منهم أن يرسموا ملامح هذه الأهداف، بعد رصد مكثف للفرق الرديفة وفرق فئة الشباب في الأندية الأخرى، ففي مراجعة لتحركات نادي الظفرة سنجد أنها تعاقدت مع لاعب واحد فقط تخطى العقد الثالث من العمر هو البرازيلي إيلتون ألميدا «33 عاماً»، ولاعب واحد على أعتاب تخطي العقد الثالث هو سعيد الكثيري «29 عاماً»، فيما العشرة الباقون دون الـ25 عاماً، إذ يبلغ عمر لاعب واحد 21 عاماً، لاعبان 22 عاماً، لاعبان 23 عاماً، أربعة لاعبين 24 عاماً، فيما يبلغ لاعب واحد من العمر 25 عاماً. ويؤكد أحمد عمران القبيسي، نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن النادي سعى إلى التعاقد مع هذه الكوكبة الشابة من اللاعبين للاستفادة منهم على المدى البعيد، وانطلاقاً من هدف استراتيجي يتمثل بالنزول بمعدلات أعمار لاعبي الفريق الأول، فالعناصر الجديدة تملك القدرة على العطاء لخمسة أعوام قادمة على أقل تقدير، وهذا سيكون له إثر إيجابي وكبير على الحضور التنافسي. وشدد أحمد عمران على أن النادي أخذ في عين الاعتبار عند إبرام هذه العقود توفير العديد من الخيارات الفنية أمام المدير الفني محمد قويض، وفي المراكز كافة، درءاً للغيابات الاضطرارية التي تفرضها المنافسة عادة. لافتاً إلى أن اللاعبين الجدد ليس الهدف من وجودهم بالدرجة الأولى مشاركة الفريق في مباريات الموسم الحالية، فالنادي يتطلع إلى مشاركتهم في المواسم الثلاثة أو الأربعة المقبلة، والتي ينشد الظفرة من خلالها الارتقاء بالحضور التنافسي للفريق.

..ويتعاقد مع فيصل مراد

أبوظبي (الاتحاد)

تعاقدت شركة الظفرة لكرة القدم مع اللاعب فيصل مراد في صفقة انتقال حر لمدة أربعة أعوام، لينضم بالتالي إلى كوكبة اللاعبين الشباب الذين نجح النادي في استقطابهم مؤخراً.

ويلعب فيصل مراد في الخط الخلفي، ويبلغ من العمر 21 عاماً، حيث سبق له اللعب مع نادي شباب الأهلي - دبي. وجدير بالذكر أن الظفرة قيّد قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية 12 لاعباً جديداً في كشوفاته، فيما يعتبر فيصل مراد اللاعب الوحيد الذي يتم التعاقد معه بعد «الميركاتو» بوصفه لاعباً حراً.