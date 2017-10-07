«أراضي دبي» تعلن عن سبق تقني عقاري جديد

دبي (الاتحاد)

تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل مشاركة متميزة لها في فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمعرض «جيتكس للتقنية 2017» التي ستتواصل فعالياته لخمسة أيام خلال الفترة من 08 – 12 أكتوبر الجاري.

وتتخذ الدائرة من المعرض منصة لكشف النقاب عن سبق تقني سيكون فريدًا من نوعه على مستوى قطاع العقارات في العالم، وسيحدث صدى واسعاً على المستوى المحلي، لتأثيراته الإيجابية الواسعة على أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها لراحة وسعادة جميع المتعاملين.

وتركز أراضي دبي في المعرض على إبراز أحدث حلولها التقنية، وتسليط الضوء على مشاريعها المتخصصة في هذا المجال، بهدف ترجمة رؤيتها على أرض الواقع، والمتمثلة في تحويل دبي إلى الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، من خلال تبني أعلى المعايير الدولية لخدمة القطاع العقاري.

وقال سلطان بطي من مجرن، مدير عام الدائرة: «إن التميز الذي حققناه جاء بفضل تناغم عملياتنا مع توجيهات القيادة الحكيمة لتكون دبي المدينة الأذكى عالميًا. ويعكس حرصنا على مواكبة أحدث التقنيات تركيزنا على دعم «خطة دبي 2021»، لتكون دبي موطنًا لأفراد سعداء وممكنين، يملأهم الفخر بانتمائهم إليها».

وأضاف: «تشارك أراضي دبي تحت شعار «سهولة، أمان، سرعة»، لتطلع زوارها على ما أنجزته من تطبيقات وإنجازات في عالم التكنولوجيا، ليتمكنوا من الحصول على الخدمات المطلوبة بسهولة وأمان وبأقصى سرعة ممكنة، كل ذلك من أجل راحتهم وحماية بياناتهم وإنجاز معاملتهم من دون أي هدر لأوقاتهم. وخصصت الدائرة فريقًا من كوادرها المتخصصة لتمثيلها في هذا الحدث العالمي، لتوفير المعلومات والبيانات التي تروج لإبداعاتها التقنية».