«التربية» تطلق منصة تدريب ذكية للمعلمين

الاتحاد (دبي)

تشارك وزارة التربية والتعليم في معرض «جيتكس». وتشهد منصة الوزارة بالمعرض، إطلاق باقة من الخدمات الذكية، انسجاماً مع توجهات الوزارة الرامية للتحول للتعليم الذكي عبر تهيئة البيئة التربوية، ورفدها بتطبيقات ذكية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية.

وتأتي مشاركة وزارة التربية والتعليم في المعرض بهدف التعرف على آخر التقنيات التكنولوجية للاستفادة منها في التحول إلى التعليم الذكي، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مجال التعليم العصري والريادي المواكب للمستقبل ومتطلباته. إذ تتعاون الوزارة مع جهات محلية وعالمية مرموقة للاستفادة منها في مجال تكنولوجيا التعليم، كما تطلع الوزارة وبشكل متواصل على تجارب رائدة في مجال التعليم الذكي.

وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل الوزارة لشؤون الرقابة والخدمات، أن الوزارة قطعت أشواطاً كثيرة في طريقها نحو منظومة التعليم الذكية، وتعمل ومن خلال شركائها في إلى وضع أسس متينة في مجال التعلم الذكي من خلال تهيئة كوادر الميدان التربوي وتدريبهم على كيفية استخدام التقنيات الذكية، وتعزيزها في عمليات التعليم والتعلم، كما انتهت الوزارة من تأسيس البنية التحتية في كافة مدارسها من خلال تزويدها بأحدث المعدات التقنية.

وبين أن الوزارة ستستعرض باقة من الخدمات الذكية المبتكرة ستسهم في تحسين بيئات التعلم والارتقاء بها منها مبادرة الديوان، والتي تسمح للمعلمين والطلاب في المدارس الحكومية بعرض المناهج التعليمية إلكترونياً على أجهزة الحاسب الخاصة بهم، والتفاعل معها بطريقة سلسة.

وقال إن الوزارة ستطلق منصة تدريب ذكية للمعلمين تتيح لهم الحصول على تدريب ذكي عبر الشبكة العنكبوتية.

وستسهم المنصة في تبادل الخبرات بين أوساط كوادر الميدان التربوي وسيمنح المعلم شهادة عند انتهاء التدريب من الجهات المختصة بالوزارة، فضلاً عن اعتزام الوزارة إطلاق تطبيق «سيس» على الهواتف الذكية مما يتيح التطبيق لأولياء أمور الطلبة مراقبة أبنائهم.

وتشهد منصة الوزارة في المعرض تنظيم معرض خاص بالطلبة لتنفيذ مشاريع ابتكار خاصة بهم عبر استخدام «حقيبة الابتكار» التي ستساعدهم في ترجمة مشاريعهم وأفكارهم على أرض الواقع.