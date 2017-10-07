«أبوظبي للرقابة الغذائية»: المشاركة في المعرض فرصة للتفاعل مع المتعاملين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن مشاركته ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية في الدورة السابعة والثلاثين من أسبوع «جيتكس للتكنولوجيا 2017»، في إطار حرصه على تلبية تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة من خلال التحول الرقمي الفعال والمستدام.

وقال سعيد جاسم محمد، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز بالإنابة، نشارك هذا العام للمرة الخامسة على التوالي، بهدف تعزيز المشاركة الفعّالة في الفعاليات الإقليمية والدولية المرموقة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتأسيس نظام فاعل ومبتكر يساعد في بناء قاعدة رقمية مستدامة، ما يعكس مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في مختلف الصعد، وتماشياً مع أهمية الحكومة الرقمية في ضوء أهداف «خطة أبوظبي»، لتعزيز جودة الخدمات وتسهيل وصول المستخدمين إليها لتقديم حلول عصرية تتسم بالسرعة والكفاءة تؤدي أخيراً إلى إسعاد المتعاملين.

وأشار إلى حرص الجهاز على تنويع قنوات وأساليب التواصل مع الجمهور بهدف تعزيز تجربتهم ولضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المتعاملين مع إثراء عملية التكامل الحكومي عبر تصميم منصات وحلول رقمية خاصة بالأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية، ترقى لمستوى النضج الرقمي الذي توصلت إليه حكومة أبوظبي، مؤكداً سعي الجهاز للارتقاء بخدماته المقدمة للجمهور وفق أفضل الممارسات، وعكس معايير التميز المؤسسي المحلي والعالمي على كافة عملياته، وتعزيز الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف إداراته في سبيل تقديم خدمات متميزة بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة في تحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة لدى المتعاملين، وفي إطار التوجهات العامة للدولة في التحول إلى الحكومة الذكية وترسيخ المكانة المتميزة للإمارات إقليمياً ودولياً.

كما أشار إلى أن مشاركة الجهاز في جيتكس 2017 ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية، تعد فرصة مثالية للتفاعل مع المتعاملين، وذلك من خلال تسليط الضوء على التطبيقات الذكية التي ابتكرها الجهاز لخدمة قطاعات الغذاء والثروة الحيوانية والزراعية في إمارة أبوظبي، وإطلاع الجمهور على المحفظة الإلكترونية التي طورها الجهاز ضمن مشروعه الاستراتيجي الهادف لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها بما يتماشى والنهضة التنموية التي تشهدها كافة القطاعات في الدولة بشكل عام والتكنولوجية في القطاع الخدماتي بشكل خاص.