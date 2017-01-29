«الأوقاف» تحذر المتمردين من التصرف في أموالها وعقاراتها



تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017 عدن (الاتحاد) حذر وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية، قوى الانقلاب من مغبة التصرف والعبث بأموال وممتلكات الأوقاف العامة. وأضاف الوزير أن وزارته تحذر من مغبة التمادي في السطو على أموال الأوقاف أو البيع والشراء في ممتلكات الوقف استغلالاً للظروف الراهنة التي تمر بها البلد خصوصاً في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، مؤكدا أن أي إجراءات في ممتلكات الأوقاف بيعاً أو شراءً أو تبديلاً أو تحويلاً منذ سبتمبر 2014 تعتبر باطلة ولا حكم لها وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية كل من ثبت تورطه من المواطنين أو الموظفين أو عمال في أي إجراءات تمس بحرمة مال الوقف وممتلكاته سواء كانت عينية أو عقارية أو مادية أو منقولة.