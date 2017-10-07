تأجير %70 من أجنحة «واحة السجاد والفنون»

دبي (الاتحاد)

أكملت جمارك دبي الجهة المنظمة لمعرض واجة السجاد والفنون تأجير 70% من مساحة الأجنحة المتوافرة والمقدر مساحتها 3 آلاف متر مربع من أصل المساحة الإجمالية 3500 متر مربع، مؤكدة الدائرة استمرارها في استقبال طلبات الشركات الراغبة في المشاركة بالمعرض الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي قاعتي الشيخ سعيد (2,3)، لمدة 21 يوماً تمتد بين الفترة 25 ديسمبر المقبل وحتى 15 يناير 2018.

وأشار عبدالرحمن عيسى، رئيس اللجنة المنظمة لواحة السجاد والفنون في جمارك دبي، إلى أنه في إطار الاستعدادات للدورة 23 من معرض واحة السجاد، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين من التجار، لاطلاعهم على الأجنحة المتوافرة في المعرض والمقدر عددها 90 جناحاً، مع مناقشة آلية حجز الأجنحة بهدف ضمان مشاركة قوية ومتميزة من التجار في النسخة 23 من المعرض.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة أن دورة هذا العام تتميز بالعديد من الفعاليات والأنشطة والمفاجآت، لما يشهده المعرض من فتح أسواق جديدة واستقطاب شركاء جدد من دول متعددة منها الصين وتركمانستان وأوزبكستان.

وأكد عيسى أنه منذ إطلاق مهرجان دبي للتسوق في عام 1996 وحتى الآن وجمارك دبي تتميز في الاستمرارية في تنظيم معرض واحة السجاد على مدار 23 عاماً باعتبارها واحدة من أهم فعالياته السنوية، إذ تعدّ الواحة معرضاً ثقافياً يقدم إبداعات صناعات السجاد، فضلاً عن أهميتها كسوق سنوي لبيع السجاد وتصديره إلى بقية أنحاء العالم.