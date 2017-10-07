14 رسالة إلكترونية تسمح بقرصنة بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني

حاتم فاروق (أبوظبي)
انتشرت في الآونة الأخيرة 14 رسالة نصية، عبر الهواتف الذكية ورسائل بريد إلكتروني مجهولة المصدر، تسمح بالقرصنة والوصول إلى المعلومات والبيانات والصور الشخصية المخزنة على الهاتف والبريد الإلكتروني، بحسب رصد قامت به «الاتحاد» للرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها المرسلة لأصحاب الحسابات الإلكترونية والعملاء داخل الدولة.
وتتضمن الرسائل الإلكترونية المجهولة، والمرسلة عبر الحسابات الإلكترونية على الهاتف والبريد الإلكتروني، عدداً من الأنماط، منها رسالة تفيد بحصول صاحب الحساب على هدية من الأمير الوليد بن طلال، أو سبل استخدم «الوتس آب» من دون إنترنت، أو كيفية التعرف على من يراقبك على «الوتس آب»، أو شاهد من قام بعمل حظر لك على «الواتس آب»، وغيرها.
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وأضافت: «قام المرخص لهم «اتصالات - دو» وبتوجيهات من الهيئة بتوفير خيار للمشتركين لتلقي أو عدم تلقي الرسائل التسويقية غير المرغوبة، وكذلك الرسائل التسويقية من مسوقي الرسائل النصية القصيرة الآخرين، مؤكدة أن المشغلين يقدمان في الوقت الراهن خدمة مجانية لحجب الرسائل النصية غير المرغوبة.
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