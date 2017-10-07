14 رسالة إلكترونية تسمح بقرصنة بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني

حاتم فاروق (أبوظبي)

انتشرت في الآونة الأخيرة 14 رسالة نصية، عبر الهواتف الذكية ورسائل بريد إلكتروني مجهولة المصدر، تسمح بالقرصنة والوصول إلى المعلومات والبيانات والصور الشخصية المخزنة على الهاتف والبريد الإلكتروني، بحسب رصد قامت به «الاتحاد» للرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها المرسلة لأصحاب الحسابات الإلكترونية والعملاء داخل الدولة.

وتتضمن الرسائل الإلكترونية المجهولة، والمرسلة عبر الحسابات الإلكترونية على الهاتف والبريد الإلكتروني، عدداً من الأنماط، منها رسالة تفيد بحصول صاحب الحساب على هدية من الأمير الوليد بن طلال، أو سبل استخدم «الوتس آب» من دون إنترنت، أو كيفية التعرف على من يراقبك على «الوتس آب»، أو شاهد من قام بعمل حظر لك على «الواتس آب»، وغيرها.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إنها اتخذت خطوات حاسمة بهدف السيطرة والحد من الرسائل النصية غير المرغوبة «الرسائل النصية الاقتحامية» التي تصل إلى الهواتف المتحركة الخاصة بالمشتركين والحسابات الإلكترونية، وذلك ضمن التزامها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، لكن الهيئة أكدت أنها لم تتلق شكاوى بخصوص هذه الرسائل.

وأضافت: «قام المرخص لهم «اتصالات - دو» وبتوجيهات من الهيئة بتوفير خيار للمشتركين لتلقي أو عدم تلقي الرسائل التسويقية غير المرغوبة، وكذلك الرسائل التسويقية من مسوقي الرسائل النصية القصيرة الآخرين، مؤكدة أن المشغلين يقدمان في الوقت الراهن خدمة مجانية لحجب الرسائل النصية غير المرغوبة.