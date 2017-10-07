الشارقة تحتفل بـ «يوم الإمارات للطيران المدني»

الشارقة (وام)

احتفلت دائرة الطيران المدني بالشارقة أمس بـ «يوم الإمارات للطيران المدني»، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام.

حضر الاحتفال الذي أقيم في المبنى الرئيس لإدارة مطار الشارقة الدولي، الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي وعدد من المدراء والموظفين.

وتأتي ذكرى «يوم الإمارات للطيران المدني» في الخامس من أكتوبر كل عام لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الطيران والتطورات المستمرة، واعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية العالية في النقل الجوي.

وأكد الشيخ خالد بن عصام القاسمي، أن الاحتفال بيوم الإمارات للطيران المدني هو تأكيد على الإنجازات التي حققتها دولتنا الحبيبة في هذا القطاع على مدى 85 عاما مضت، وهي جزء من النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية والتطور الملحوظ الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من قيادتنا الحكيمة».