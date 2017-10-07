«الاقتصاد» تبحث أنظمة «الملكية الفكرية» مع كوريا والصين وإندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت وزارة الاقتصاد، سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بأنظمة الملكية الفكرية وتطبيقاتها المختلفة مع كل من كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية إندونيسيا، وذلك على هامش مشاركة وفود هذه الدول في اجتماعات السلسلة السابعة والخمسين لاجتماعات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي انعقدت في جنيف من 2-11 أكتوبر الجاري.

وتناولت اللقاءات التي أجراها المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بحضور كل من خلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية، وفاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية بالوزارة، وعبد السلام آل علي مدير مكتب الدولة في منظمة التجارة العالمية، تعزيز قنوات التواصل والعمل المشترك لتنمية بنية الملكية الفكرية وتطوير ممارساتها في دولة الإمارات، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقاسم المعرفة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المهندس محمد الشحي خلال اللقاءات، أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتهيئة بيئة إيجابية ومتطورة لممارسات الملكية الفكرية، في إطار رؤيتها الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وفي ظل توجهها الاستراتيجي لتكون أحد أبرز مراكز الابتكار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأوضح سعادته أن الدولة تنظر باهتمام بالغ إلى التعاون مع مختلف الدول الصديقة في هذا الصدد، وتتطلع إلى دعم المقترح الذي تقدمت به دولة الإمارات لاستضافة مكتب خارجي للويبو في العاصمة أبوظبي، ليكون منصة إقليمية لتطوير قطاع الملكية الفكرية وتعزيز مساهمته في التنمية وبناء قدرات الدول في هذا المجال، وتوسيع نطاق تطبيق معاهدات الويبو في المنطقة.