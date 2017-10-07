اللجنة العسكرية لمعرض «دبي للطيران 2017» تناقش الاستعدادات وخطط اللجان

دبي (الاتحاد)

تواصل اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2017 استعداداتها للدورة الخامسة عشرة من المعرض، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً يوم الخميس الماضي، برئاسة اللواء ركن طيار عبد الله السيد الهاشمي، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، وحضور اللواء ركن طيار إسحاق صالح البلوشي مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات، والعميد حسن محمد الشيباني مساعد المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، وكل رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المنظمة.

وحضر الاجتماع من جانب الشركة المنظمة لمعرض دبي للطيران، «فيرز أند أكزيبيشنز - الشرق الأوسط طرسوس» كيت تايلور، مديرة العلاقات العامة، وأنيتا مهرا، نائب أول الرئيس التنفيذي للاتصال والهوية المؤسسية، وحضر من هيئة دبي للطيران المدني، سعود عبد العزيز، المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية، وسعيد سيف النيادي، مدير قسم المراسم من ديوان ولي العهد – أبوظبي، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، حضر الرائد عيسى حمزة أهلي، رئيس قسم المهمات.

وناقش اللواء الهاشمي الترتيبات المتعلقة باستقبال كبار الزوار في الجناح الملكي لمعرض دبي للطيران 2017، متوقعاً أن تحقق أعداد الوفود رقماً قياسياً تزيد على 260 وفداً لدورة هذا العام، مؤكداً أن معرض دبي للطيران حقق خلال مسيرته إنجازات كبيرة لدولة الإمارات في صناعة المعارض الدولية المتخصصة في مجال الطيران على المستويات كافة.