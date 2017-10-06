الدنمارك تعتزم حظر ارتداء النقاب

تعتزم حكومة يمين الوسط في الدنمارك حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وكتب رئيس التحالف الليبرالي المحافظ، الشريك في الائتلاف الحاكم، أنديرس سامويلسن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "سيكون هناك حظر لغطاء الوجه".
وذكر سامويلسن أن حزبه لن يعارض هذه الخطوة.
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وبذلك، تتوفر أغلبية واضحة مؤيدة للحظر في البرلمان، حيث يتعين التصويت على هذا القرار.
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يذكر أن حظر تغطية الوجه دخل حيز التنفيذ في النمسا منذ يوم الأحد الماضي.
وإلى جانب حظر النقاب أو البرقع، ينص القانون في النمسا على حظر ارتداء أقنعة التنفس في الأماكن العامة دون حاجة طبية لذلك. كما يُحظر أيضاً إخفاء الوجه خلف أقنعة مهرجين أو غيرها خارج الفعاليات الترفيهية.