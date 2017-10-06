توقيع اتفاقيات بملايين الدولارات

موسكو (وكالات)

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا أمس عددا من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والاستثمارية قدرت قيمتها بملايين الدولارات في ختام قمة لزعيمي البلدين في الكرملين. ووقع الجانبان بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا. كما وقعا مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة في روسيا ووزارة التجارة والاستثمارات في المملكة وكذلك مذكرة تفاهم في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية. ووقع الجانبان أيضاً برنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي للأعوام (2017 - 2019) وكذلك اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة الروسية ووزارة البيئة والزراعة في المملكة وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وشمل التوقيع أيضاً عقودا لتوريد أنظمة عسكرية ومذكرة تفاهم لنقل وتوطين تلك الأنظمة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومؤسسة روس ابورون اكسبورت المعنية بشؤون التسلح، إضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية روسية للاستثمار في مجال الطاقة ومذكرة تفاهم اخرى لإنشاء منصة مشتركة للاستثمار في مجال التكنولوجيا. ووقع الجانبان كذلك مذكرة تفاهم خاصة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ثلاثة مشاريع للطرق والقطارات الخفيفة في روسيا.