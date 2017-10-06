لافروف: الزعيمان اتفقا على ضرورة مكافحة التطرف والإرهاب

موسكو(وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس إن علاقات السعودية مع روسيا تشهد تحولاً تاريخياً، وهناك حرص على تكثيف التعاون السعودي-الروسي لمواجهة الإرهاب والتطرف. وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن المباحثات مع المسؤولين الروس كانت إيجابية جدا وبناءة ، مؤكدا في السياق ذاته التمسك باحترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبدأ عدم التدخل. وبخصوص الملف السوري أشار الجبير إلى التعاون مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية وتوسيع نطاقها للمشاركة في المباحثات.

وذكر الجبير أن الطرفين بحثا خلال هذه الزيارة التاريخية حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وكذا العمل على تقريب وجهات النظر في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي. مشددا على دعم الحل في اليمن على أساس القرارات الدولية. من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واتفقا على ضرورة محاربة الإرهاب.

وأضاف لافروف في المؤتمر الصحفي المشترك أن الملك سلمان وبوتين أكدا ضرورة التوصل لحل سلمي للصراعات في المنطقة. وقال لافروف إن الملك سلمان وهو أول عاهل سعودي يزور روسيا أبدى تقييما إيجابيا لعملية آستانة بشأن تسوية الصراع السوري. وأضاف أن روسيا تؤيد خطوات السعودية لتوحيد المعارضة السورية حتى تستطيع المشاركة في محادثات السلام. وأكد لافروف، على العمل لرفع الشراكة الروسية-السعودية إلى مستوى نوعي جديد.

وأضاف لافروف، أن بلاده ترغب في تطوير التعاون مع السعودية في مجالي الفضاء والطاقة النووية. وأردف أن هناك تفاهما مشتركا مع السعودية على مكافحة الإرهاب.