روسيا.. طوق نجاة كوريا الشمالية درءاً لتغيير النظام

موسكو (رويترز)

تعمل روسيا سراً على تعزيز الدعم الاقتصادي لكوريا الشمالية في محاولة لدرء شبح أي حملة قد تقودها الولايات المتحدة للإطاحة بالزعيم كيم جونج أون، إذ تخشى موسكو من أن يُضعف سقوطه نفوذها الإقليمي ويسمح بنشر قوات أمريكية على حدودها الشرقية.

وأوضح دبلوماسيون روس ومحللون مطلعون على سياسات الكرملين أنه رغم رغبة موسكو في السعي إلى تحسين العلاقات الأميركية الروسية المتعثرة، على أمل تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أوكرانيا، رغم تضاؤل هذا الأمل، فإنها لا تزال تعارض بشدة ما تراه تدخل واشنطن في شؤون الدول الأخرى.

وأضافت المصادر: «إن روسيا تشعر بالفعل بالغضب من حشد عسكري لقوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة على حدودها الغربية في أوروبا، ولا تريد أن يتكرر ذلك على جناحها الآسيوي».

ورغم أن لروسيا مصلحة في حماية كوريا الشمالية التي خرجت إلى النور كإحدى الدول التابعة للاتحاد السوفيتي السابق، فإنها لا تترك الحبل على الغارب لبيونج يانج فقد أيدت تشديد عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، بسبب اختباراتها النووية الشهر الماضي.