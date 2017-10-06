18 قتيلاً في هجوم انتحاري في كويتا بباكستان

كويتا، باكستان (وكالات)

فجر انتحاري نفسه أمام مزار صوفي في جنوب غرب باكستان أمس، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة 27 آخرين على الأقل كما قال مسؤولون، أثناء إحياء مناسبة دينية. وكان تفجير في المزار نفسه الواقع في إقليم بالوشستان الغني بالنفط والغاز، أوقع 35 قتيلاً في عام 2005.

وقال مسؤول في الحكومة الإقليمية «فجر انتحاري نفسه بعدما اعترضه الشرطة أثناء قيامها بحماية المزار ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً بينهم 3 أطفال دون ال12 من العمر وشرطيان، إضافة إلى جرح 27 شخصا آخرين، 14 منهم جروحهم خطرة».ويقوم مسلمون بزيارات يومية للمزار في منطقة جهال ماغسي، وتزداد أعدادهم خلال المناسبات الدينية. وقال المسؤول إن المصابين بجروح خطيرة نقلوا جوا إلى إقليم السند في غياب المراكز الطبية المناسبة في بالوشستان المضطرب.

وأثار الانفجار الذعر وكان المصلون يصرخون ويركضون في كل الاتجاهات، بحسب ما أكد مسؤولون. وتناثرت الأطراف المبتورة وسط برك من الدم. وقال المسؤول الكبير في الإدارة المحلية اسد كاكار إن «انتحاريا فجر نفسه أمام المزار فيما كان يغص بالمشاركين في إحياء عيد سيد جيزل شاه». وقال المتحدث باسم حكومة بالوشستان أنور الحق كاكار ان هناك تقارير مؤكدة عن هجوم انتحاري. وأودى العنف الطائفي، خصوصا من قبل متطرفين سنة ضد الشيعة الذين يمثلون نحو 20 بالمئة من عدد سكان باكستان البالغ 200 مليون نسمة، بحياة آلاف الأشخاص في باكستان في السنوات العشر الماضية.