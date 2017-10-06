واشنطن تطلب من «الأطلسي» 1000 جندي إضافي لأفغانستان

بروكسل، كابول (وكالات)

أعلنت كاي بيلي هاتشيسون سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى حلف شمال الأطلسي أمس، أن بلادها ستطلب من الحلف إرسال نحو ألف عنصر إضافي إلى أفغانستان حيث تعزز واشنطن انتشارها العسكري. وصرحت هاتشيسون أنه وفي إطار «الاستراتيجية الجديدة» التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب فإن الأعداد الإجمالية المقررة لتعزيز القوات الغربية في أفغانستان هي «ثلاثة آلاف جندي أميركي ونحو ألف عنصر من الأطلسي».

وتصعد حركة طالبان عملياتها منذ انسحاب قوات الحلف القتالية في 2014، وباتت تسيطر الآن على مساحات واسعة من الأراضي وتشن هجمات أودت بحياة الآلاف من رجال الشرطة والجيش الأفغاني.

وقالت هاتشيسون إن واشنطن تريد أن ترى «ألف جندي أو ما يقارب من قوات الحلف» ينضمون إلى التواجد العسكري الأميركي، مضيفة أن طلبات واشنطن ستكون محددة.

وأضافت للصحفيين في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل «سنكون أكثر فاعلية بكثير في طلب تخصصات في مجالات معينة، لذا لسنا نقول اننا نريد 50 جنديا من الدنمارك، نقول إننا نريد 50 جنديا لديهم التكنولوجيا أو المعرفة لتصليح آلات أو قيادة دبابات».