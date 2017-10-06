بنجلاديش تنشئ أكبر مخيم في العالم لإيواء «الروهينجا»

داكا (وكالات)

أعلنت بنجلاديش أمس، أنها ستبني واحداً من أكبر مخيمات اللجوء في العالم، لإيواء أكثر من 800 ألف من المسلمين الروهينجا الذي لجأوا إليها هربا من العنف في ميانمار.

وشكّل وصول أكثر من نصف مليون نازح إضافي من الروهينجا منذ 25 أغسطس ضغطاً كبيراً على المخيمات الموجودة حاليا في بنجلاديش، حيث تتزايد المخاوف من انتشار الأوبئة. وتعتزم بنجلاديش قطع أشجار الغابات لتوسيع مخيم يؤوي أسراً معدمة هاربة من العنف العرقي في ميانمار المجاورة. ووصل أكثر من نصف مليون من المسلمين الروهينجا.

وتركت الأزمة بنجلاديش والمنظمات الإنسانية الدولية تدفع الثمن وهي تسابق الزمن لتوفير الغذاء والمياه والرعاية الطبية النازحين. وحتى إيجاد مساحة كافية من الأرض لاستيعاب اللاجئين يمثل مشكلة كبيرة.

وناشدت وكالات الأمم المتحدة المعنية بتنسيق المساعدات أمس الأول، تقديم 434 مليون دولار لمساعدة ما يصل إلى 1.2 مليون شخص معظمهم من الأطفال لمدة ستة أشهر.