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قيادات كردية لـ «الاتحاد»:

لا حل إلا بالحوار مع بغداد
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تاريخ النشر: الجمعة 06 أكتوبر 2017

باسل الخطيب (السليمانية، أربيل)

بين أربيل والسليمانية تمتد مسافة الخلاف الأيديولوجي والسياسي، في رقعة عزيزة من الشمال العراقي، فالاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني والذي يتخذ من السليمانية مقرا له، يرفض «سلطة فرض الأمر الواقع» من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني. وبين شرعية قيادة الإقليم التي تدخل اليوم في نفق مظلم وتتمحور حولها معظم الخلافات الكردية-الكردية، وبين أزمة فقدان الرئيس «الضرورة» الذي كان يمثله طالباني، تدخل أزمة الإقليم منعطفا آخر، لا يتوقف على خلافات دستورية مع بغداد، بل تتجه إلى تصعيد كردي -كردي قد يعيد الشمال العراقي إلى أزمة عام 1996 التي اشتعلت فيها الحرب الأهلية. «الاتحاد» تقصت المواقف بين أربيل والسليمانية، في إطار إلقاء الضوء على قضية مهمة تتعلق بأمن العراق الذي دعم كل العالم وحدته ورفض استفتاء الانفصال الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي.

ففي السليمانية قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسسرد لـ «الاتحاد» إن موقف عضوة المكتب السياسي للاتحاد هيرو إبراهيم أحمد، «نجم عن تزايد الضغوط القوية وبروز تأثيرها الفعال على إقليم كردستان، وإحساس جزء من قيادة الحزب بأن الاستفتاء لم ينظم بالنحو المطلوب، وأن من قام به لم يتوقع تداعياته محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأشار إلى أن هنالك قيادات في الاتحاد الكردستاني «أحست قبل غيرها بالحاجة للمراجعة الجدية للأخطاء التي حدثت خلال المرحلة السابقة، بما فيها الاستفتاء».

وكانت عقيلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني هيرو أحمد أكدت الاثنين، أن مواطني الإقليم «يدفعون ضريبة تحدي» القيادة الكردية بإجراء الاستفتاء، عادة تشكيل مجلس سياسي في كردستان العراق «خطأ كبير» ويشبه مجلس قيادة الثورة خلال عهد النظام السابق.

وأضاف أسسرد أن هنالك «مخاوف جدية داخل الإقليم من تصاعد التوتر وإمكانية حدوث صدام مسلح مع الجيش العراقي والحشد الشعبي، في ظل غياب أي دعم خارجي للإقليم، ما قد يؤدي إلى فقدان الكثير من المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركة حاليا»، متهما قيادة الإقليم بأنها «أحرقت ورقة الضغط الوحيدة التي كانت بيدها قبل إجراء الاستفتاء، وكان يمكنها التفاوض مع بغداد من موقع القوة مع التلويح بها، للحصول على مكتسبات وامتيازات جديدة، مقابل عدم إجراء الاستفتاء لكنها ضيعتها ما أفقدها القدرة على الضغط أو التأثير على بغداد، لاسيما أن الموقف الدولي كما الإقليمي، لم يكن مؤيداً أو داعماً للاستفتاء منذ البداية». ... المزيد
     
 