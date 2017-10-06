لا حل إلا بالحوار مع بغداد

باسل الخطيب (السليمانية، أربيل)

بين أربيل والسليمانية تمتد مسافة الخلاف الأيديولوجي والسياسي، في رقعة عزيزة من الشمال العراقي، فالاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني والذي يتخذ من السليمانية مقرا له، يرفض «سلطة فرض الأمر الواقع» من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني. وبين شرعية قيادة الإقليم التي تدخل اليوم في نفق مظلم وتتمحور حولها معظم الخلافات الكردية-الكردية، وبين أزمة فقدان الرئيس «الضرورة» الذي كان يمثله طالباني، تدخل أزمة الإقليم منعطفا آخر، لا يتوقف على خلافات دستورية مع بغداد، بل تتجه إلى تصعيد كردي -كردي قد يعيد الشمال العراقي إلى أزمة عام 1996 التي اشتعلت فيها الحرب الأهلية. «الاتحاد» تقصت المواقف بين أربيل والسليمانية، في إطار إلقاء الضوء على قضية مهمة تتعلق بأمن العراق الذي دعم كل العالم وحدته ورفض استفتاء الانفصال الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي.

ففي السليمانية قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسسرد لـ «الاتحاد» إن موقف عضوة المكتب السياسي للاتحاد هيرو إبراهيم أحمد، «نجم عن تزايد الضغوط القوية وبروز تأثيرها الفعال على إقليم كردستان، وإحساس جزء من قيادة الحزب بأن الاستفتاء لم ينظم بالنحو المطلوب، وأن من قام به لم يتوقع تداعياته محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأشار إلى أن هنالك قيادات في الاتحاد الكردستاني «أحست قبل غيرها بالحاجة للمراجعة الجدية للأخطاء التي حدثت خلال المرحلة السابقة، بما فيها الاستفتاء».

وكانت عقيلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني هيرو أحمد أكدت الاثنين، أن مواطني الإقليم «يدفعون ضريبة تحدي» القيادة الكردية بإجراء الاستفتاء، عادة تشكيل مجلس سياسي في كردستان العراق «خطأ كبير» ويشبه مجلس قيادة الثورة خلال عهد النظام السابق.