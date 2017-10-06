الجامعة العربية تدين تفجير مصراتة

القاهرة ، طرابلس( وكالات)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول داخل مجمع المحاكم بمدينة مصراتة الليبية، والذي تبناه تنظيم (داعش) الإرهابي، وأدى إلى قتل وإصابة عدد من المدنيين. وأعرب أبوالغيط في بيان عن تعازيه لأسر ضحايا التفجير متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد وقوف الجامعة العربية بجانب الشعب الليبي ودعمها لوحدة وسيادة واستقرار ليبيا ومساندتها لكل جهد يرمي للقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية والميليشيات التي تهدد أمنها واستقرارها.

يذكر أن هجوماً انتحارياً وقع في مدينة مصراتة الليبية يوم امس واستهدف مجمع المحاكم بعد أن تسلل إرهابيون إلى جلسة محاكمة خلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم (داعش) ما أسفر عن قتل خمسة أشخاص وجرح نحو 21 آخرين. ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الهجوم ، وقال في بيان صادر أمس « إن هذا العمل الإرهابي لا تقوم به سوى أيدي مجرمة آثمة لأناس تجردوا من الإنسانية، ومن كل القيم والمبادئ والشرائع الدينية»، مضيفاً أن مثل هذه الجرائم لن تزيد الليبيين سوى مزيد الإصرار على محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

من جانب آخر، وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى مدينة بنغازي، أمس، للقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة على «تويتر». وكان غسان سلامة زار الأربعاء بلدة القبة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. واستمع سلامة إلى تقييم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول نتائج اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة للتعديل السياسي التي جرت في تونس.