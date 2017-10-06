أردوغان: غلق الأجواء والحدود مع كردستان قريباً

إسطنبول (وكالات)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إنه سيتم إغلاق المجال الجوي والحدود مع إقليم كردستان العراق، في إطار تداعيات الاستفتاء على انفصال الإقليم. وقال أردوغان في تصريحات بثها التلفزيون أثناء اجتماع له مع قادة المجتمع في أنقرة «الآن، سيتم إغلاق جميع المجالات الجوية أيضا، وتم حظر الرحلات الجوية بالفعل، كيف سوف تأتون وتغادرون؟ وسيتم إغلاق الحدود قريبا كذلك، كيف ستتمكنون من الدخول والخروج؟».

وتابع أردوغان متحدثا حول الاستفتاء «لم ينته الأمر بعد، لقد بدأ للتو»، مشيراً إلى أن إقليم كردستان محاط بإيران وتركيا وسوريا والعراق ذاتها. وقال إن تركيا وإيران والعراق ستتخذ قرارا مشتركا بشأن وقف تدفق إمدادات النفط من شمال العراق. وانتقد أيضا إدراج كركوك الغنية بالنفط في الاستفتاء، قائلا إن الأكراد لا شرعية لهم هناك. يشار إلى أن أنقرة وطهران بالتحديد تعارضان الاستفتاء، بينما قالت بغداد إنه ينتهك الدستور العراقي.