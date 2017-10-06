العبادي: لا نرغب بمواجهة مسلحة مع البيشمركة

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من باريس أمس، إنه لا يرغب بالمواجهة المسلحة أو أي صدامات مع إقليم كردستان العراق، داعياً قوات البيشمركة للعمل تحت قيادة الجيش العراقي. كما أكد استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة الحويجة جنوب غرب كركوك، فيما عرضت فرنسا التوسط في الأزمة السياسية بين حكومة العراق وسلطات إقليم كردستان، مؤكدة احترامها وحدة العراق، وتعهدت باستمرار وجودها العسكري هناك حتى توضع نهاية لتنظيم «داعش».

وأكد العبادي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، ضرورة الحفاظ على وحدة العراق، قائلا إن الدستور العراقي يساوي بين كل المواطنين، وإن استفتاء كردستان غير دستوري ومرفوض. وقال «لا نريد مواجهة مسلحة، لا نريد أي عداء أو أي مصادمات، لكن يجب أن تفرض السلطة الاتحادية» في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وسلطات الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وجدد العبادي موقفه لجهة رفض الاستفتاء على الانفصال الذي أجراه الأكراد في 25 سبتمبر، وقال «همنا أن نحفظ سيادة العراق على ضوء الدستور العراقي»، مضيفاً «الاستفتاء على الانفصال خروج عن هذا الدستور والإجماع». وتابع «نحترم كل تطلعات المواطنين ومن ضمنهم المواطنون الكرد، لكن يجب أن تمتد السلطات الاتحادية بحسب الدستور سواء على المنافذ الحدودية أو على المناطق المتنازع عليها».

ودعا العبادي من باريس قوات البيشمركة الكردية «إلى أن تكون جزءاً من القوات العراقية تحت قيادة السلطات الاتحادية، وأن تعمل معها لفرض السلطة الاتحادية» على جميع المناطق المتنازع عليها.