محمد بن زايد: الأمم تبنى بالكفاءة والنوعية وليس بالكم

أبوظبي(الاتحاد)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحية شكر وتقدير إلى المعلمين بمناسبة يوم المعلم، وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: « تحية شكر وتقدير وعرفان واعتزاز إلى كل معلم ومعلمة... بوركت جهودكم في بناء الإنسان الذي ينهض بالأوطان.»

كما نشر سموه فيديو مدته دقيقة و36 ثانية، تحت عنوان «شكراً معلم الأجيال» وجه فيه التحية إلى المعلمين بصوته، وقال سموه « بهذه المناسبة أريد أن أشكر المدرسين الذين لهم دور كبير في الغيرة على عيالنا إلى أن أوصلوهم إلى هذه المرحلة... هكذا تبنى الأمم، تبنى بالكفاءة وبالنوعية وليس بالكم، هذه هي القدوة الحسنة».

وأضاف سموه «طبعا هذه النوعية جميلة، من عندهم غيرة، واللي عندهم حرص واللي عندهم وطنية على بلادهم، في أنهم دائما يحبون أن يرفعوا علم بلادهم بكل شرف، هذه النوعية مثلكم اللي نحن نفتخر فيها، واللي دائماً ترفع راية الإمارات بالعز، وترفع راية الإمارات بالفخر، وترفع راية الإمارات المشرفة، أريد أن أشكرهم».

وقال سموه: «أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم إن شاء الله أن تحققوا ما تطمحون إليه»، وظهرت في الفيديو، لقطات رصدت مراحل التعليم في الإمارات من الابتدائية إلى الجامعة ظهر فيها المعلمون والأساتذة وهم يؤدون مهمتهم المقدسة في التعليم بقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات، كما رصد الفيديو بعض الجوائز التعليمية.