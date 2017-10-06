زحمة السير تضطر الرئيس الأندونيسي إلى المشي

جاكرتا (أ ف ب)

يعلق الجميع في أزمات السير الخانقة في جاكرتا وجزيرة جاوا، حتى الرئيس الأندونيسي الذي اضطر، أمس، إلى قطع مسافة كيلومترين مشياً لحضور عرض عسكري.

وفي طريقه إلى هذه المراسم، المقامة بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لإنشاء الجيش في هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا، في مدينة سيليغون الساحلية غرب جاوا، علِق الرئيس جوكو ويدودو ومسؤولون في الولاية في زحمة سير، وفق ما ورد في بيان أصدره القصر الرئاسي. وبعدما انتظروا قرابة نصف الساعة في السيارة «قرر الرئيس أن يمشي» إلى مكان الاحتفال، بحسب إيلي داسيلي حارسه الشخصي.

وانضم قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان، الذي كان عالقاً في الزحمة أيضاً في سيارته، إلى الرئيس لقطع المسافة مشياً. وتظهر مشاهد بثتها شبكات التواصل الاجتماعي الرئيس ماشياً محاطاً بحراس أمنيين، في حين كان المارة يهتفون باسمه.