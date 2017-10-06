«السيلفي» خطر على الحيوانات البرية

برازيليا (أ ف ب)
تشكل ظاهرة التقاط السياح صوراً ذاتية (سيلفي) مع حيوانات بريّة تهديداً على بعض الأنواع الحيّة في غابة الأمازون، بحسب تحذيرات أطلقها نشطاء بيئيون.
ونشرت منظمة «وورلد أنيمال بروتيكشن» تقريراً تحدّث عن ارتفاع بنسبة 292 % في عدد الصور الذاتيّة، التي التقطت مع حيوانات برية، ونشرت على موقع «إنستغرام» في السنوات الثلاث الماضية. وتظهر 40% منها أشخاصاً يعاملون حيوانات بطريقة غير مناسبة.
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وقال روبرتو كابرايل، المسؤول في الوكالة البرازيلية للبيئة: «المفارقة هي أن السياح الذين يلتقطون هذه الصور هم غالباً من الأشخاص المحبين للحيوانات، وهم لا يعرفون أنهم بذلك يسيئون إليها».