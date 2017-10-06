«السيلفي» خطر على الحيوانات البرية

برازيليا (أ ف ب)

تشكل ظاهرة التقاط السياح صوراً ذاتية (سيلفي) مع حيوانات بريّة تهديداً على بعض الأنواع الحيّة في غابة الأمازون، بحسب تحذيرات أطلقها نشطاء بيئيون.

ونشرت منظمة «وورلد أنيمال بروتيكشن» تقريراً تحدّث عن ارتفاع بنسبة 292 % في عدد الصور الذاتيّة، التي التقطت مع حيوانات برية، ونشرت على موقع «إنستغرام» في السنوات الثلاث الماضية. وتظهر 40% منها أشخاصاً يعاملون حيوانات بطريقة غير مناسبة.

وجاء في التقرير «تتعرض هذه الحيوانات للضرب والانفصال عن أمهاتها أو صغارها، وتُحبس سراً. ويقدّم البعض لها طعاماً قد يكون ضارّاً». وهذه الممارسات شائعة في مناطق الأمازون، ففي مدينة ماناوس مثلا تقدم 18 شركة سياحية إمكانية «لمس الحيوانات والتقاط صور معها» بحسب التقرير، الذي أضاف «نعتقد أن معظم هذه الحيوانات لا يمكنها أن تعيش أكثر من ستة أشهر في ظل هذه الأشكال من سوء المعاملة».

وقال روبرتو كابرايل، المسؤول في الوكالة البرازيلية للبيئة: «المفارقة هي أن السياح الذين يلتقطون هذه الصور هم غالباً من الأشخاص المحبين للحيوانات، وهم لا يعرفون أنهم بذلك يسيئون إليها».