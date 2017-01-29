محمد بن راشد يدعو لخلوة وطنية لمناقشة أفكار «عام الخير»

دبي (الاتحاد)

بناءً على إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس لعقد خلوة وطنية للخير يوم الأربعاء المقبل، بحضور أكثر من 100 شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والشخصيات المجتمعية والإنسانية المعنية بعام الخير، وذلك بهدف وضع إطار استراتيجي دائم للأفكار والمبادرات كافة الخاصة بعام الخير.

كما دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفعاليات المجتمعية والأفراد كافة للمشاركة في هذه الخطة الوطنية، عبر المساهمة بالأفكار والملاحظات الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، وتفعيل دور الأفراد في التطوع المجتمعي، وغرس حب الوطن بشكل عملي في الأجيال الجديدة، وذلك عبر وسم «#خلوة_الخير»، الذي أطلقه سموه عبر حساباته كافة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «منذ إعلان رئيس الدولة عن عام الخير، ونحن نستقبل الكثير من الأفكار.. ونرى من المبادرات ما يشرح الصدر ومن التفاعل ما يفرح القلب، وقررنا عقد خلوة للخير الأربعاء القادم نناقش فيها مع 100 شخصية وطنية وإنسانية ومجتمعية خطة موحدة للدولة فيما يتعلق بجميع مبادرات الخير».

وأضاف سموه: «نسعى لتحويل حب الخير إلى عمل مؤسسي مستدام وتغيير مجتمعي ملموس وفرق حقيقي في حياة الناس، ونريد أفكاراً لتفعيل المسؤولية المجتمعية في قطاعنا الخاص، وترسيخ التطوع في شبابنا، وتعميق حب الوطن في نفوس أجيالنا».