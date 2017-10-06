علماء: فتاوى «فضائيات الفتن».. تنشر التطرف

حسام محمد (القاهرة)

عادت ظاهرة الفتاوى الشاذة والغريبة تطل برأسها في مجتمعاتنا، ونفاجأ بين الحين والآخر بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، حيث يقوم البعض بإصدار حكم أو رأي فقهي ويزعم أنه يستند إلى الدين لتثير فتواه البلبلة بين عوام المسلمين، وهو ما يجعلنا نتساءل.. كيف نحمي البسطاء من ذلك؟

شروط الإفتاء

بداية، يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية: الإسلام لم يترك شيئا في دنيانا إلا وعالجه ووضع الضوابط الصحيحة، لذلك لابد أن يعمل الإنسان على الحصول على الرأي من أصحاب الذكر، ومثلما يلجأ للطبيب عند مرضه سعيا للحصول على

العلاج الصحيح فالأولى عند بحثه عن سؤال في الدين أن يلجأ للعالم الموثوق في علمه، فليس كل مسلم صالح للفتوى فالمفتي له شروط تحدث عنها الفقهاء، والله تبارك وتعالى، يقول: «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»، «النحل -16» وأهل الذكر المقصود بهم هم الذين تخصصوا في الشريعة الإسلامية، فالمفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي فيما سئل عنه في أمر واقع من غير إلزام ولهذا يشترط في المفتي أن يكون شديد الفهم عالما باللغة العربية عارفا بآيات الأحكام من القرآن الكريم وبالحديث والناسخ والمنسوخ وبالقياس، وأن يكون ثقة ومأمونا ومنزها عن أسباب الفسق، رصين الفكر، عالما بمواضع الإجماع والاختلاف، وكل هذه الشروط أجمع عليها العلماء والفقهاء بالإضافة إلى وجوب توافر النية الصالحة وأن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، صاحب دخل يغنيه عن الاحتياج للناس وأن يكون عارفا بأحوال المستفتي وألا يتسرع بالإجابة وألا يجامل أحدا في فتواه، وأن يطابق قوله فعله وإذا جهل الحكم في مسألة فليس له أن يفتي فيها وهذه كلها هي شروط الإفتاء ومكملاتها، ويجب على أجهزة الإعلام إذاعة وتلفاز ألا تتعامل في أمور الفتوى مع من لا تتوافر فيه هذه الشروط، ويكون هناك نوع من المساءلة القانونية لمن استخدمه ليفتي الناس ومن أجل هذا فنحن في حاجة إلى قوانين تجرم التصدي للإفتاء إلا لمن هو أهل لها.