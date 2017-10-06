وزير الثقافة الأردني: ‬جناح الإمارات ‬يجسد ‬نهضتها الشاملة ومنجزها الثقافي الراقي

محمد عريقات (عمّان)

أشاد‏‭ ‬‬معالي نبيه شقم، وزير ‬الثقافة ‬الأردني، ‬بجناح ‬دولة ‬الإمارات ‬المشارك ‬في ‬معرض ‬عمان ‬الدولي ‬للكتاب، ‬مؤكداً ‬أن ‬الجناح ‬استطاع ‬أن ‬يجسد ‬التطور ‬والازدهار ‬والنهضة ‬الشاملة ‬التي ‬تشهدها ‬الإمارات، ويعكس للزائر صورة حقيقية عن المستوى الراقي والنهضة في المجالات كافة، وفي مقدمتها القطاع الثقافي.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الثقافة الأردني، وعفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومطر سيف الشامسي القائم بمهام سفير الدولة في الأردن، مساء أمس الأول، الأربعاء، جناح الدولة المشارك في الدورة السابعة عشرة من معرض عمان الدولي للكتاب، والذي تشارك فيه الدولة كضيف شرف لهذا العام.

وقد تفقد شقم بمرافقة عفراء الصابري جناح الدولة واطلع على أقسامه المتنوعة، وأبدى إعجابه بالجناح، مؤكداً على تميز المشاركة شكلاً بالتصميم الجمالي المبتكر للجناح، ومضموناً بالإصدارات المتنوعة ولوحات الخط العربي ولوحات الفن التشكيلي التي تبرز المستوى العالي الذي وصل إليه فنانو الإمارات.

كما أثنى شقم على حجم مشاركة المؤسسات الثقافية بالدولة، إضافة إلى تنوع الإصدارات باللغة العربية والمترجمة إلى لغات أخرى ومجموعة من الكتب التي تتميز بقيمتها الأدبية والاجتماعية.