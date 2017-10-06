نوبل للآداب تستقرّ في حجر كازو اشيغورو

أحمد عثمان (خاص)

كان من الطبيعي بعد الصدمة التي تلقاها غالبية عشاق الأدب العام الفائت لحصول بوب ديلان على جائزة نوبل للآداب، أن تتوجه الجائزة هذا العام لروائي، وعلى الأقل حتى تتبدد الغيوم التي صاحبتها ودعت الكثيرين إلى انتقاد سارة دانيوس، السكرتير الدائم للجائزة، شخصياً... وهكذا، كان هؤلاء العشاق مع كازو ايشيغورو البريطاني- الياباني، 62عاماً، ‬الذي «‬كشف ‬في ‬رواياته ‬عن ‬سلطة ‬المشاعر ‬الكبيرة، ‬عن ‬الهوة ‬التي ‬تقبع ‬تحت ‬الوهم ‬الذي ‬نمتلكه ‬في ‬علاقتنا ‬بالعالم»‬، ‬كما ‬قالت ‬دانيوس.

على كل حال، استقرّت نوبل في حجر الرجل؛ فكانت «ضربة لعصفورين بحجر»: اليابان وانجلترا.

ولد كازو اشيغورو في ناجازاكي، عام 1954، ‬وانتقل ‬مع ‬والديه ‬إلى ‬انجلترا ‬في ‬عام ‬1960 ‬حتى ‬يتمكن ‬الأب ‬من ‬متابعة ‬دراساته ‬في ‬علم ‬الأوقيانوغرافيا. ‬وإلى ‬اليوم، ‬لم ‬يزل ‬يتذكر ‬سنواته ‬اليابانية، ‬بيت ‬العائلة، ‬لعبه.

منذ روايته «نور شاحب على الروابي» (1980)‬، ‬فرض ‬اشيغورو ‬نثراً ‬واضحاً ‬شفيفاً، ‬في ‬خدمة ‬السرد ‬اللحوح، ‬الذي ‬بلغ ‬أوجه ‬مع ‬رواية «‬غير ‬المتعظ» (‬1995)‬. ‬روايته ‬الثالثة، «‬آثار ‬النهار»‬، ‬وسمت ‬منعطفا ‬مؤكداً. ‬وقد ‬حازت ‬على ‬جائزة «‬البوكر»‬، وتغوص ‬هذه ‬الرواية ‬الرائعة ‬في ‬قلب ‬صيف ‬1956، ‬ولاقت ‬ترحيباً ‬كبيراً ‬لدى ‬النقاد ‬والجمهور ‬على ‬حد ‬سواء. ‬ترجمت ‬إلى ‬عدد ‬غير ‬قليل ‬من ‬اللغات، ‬قبل ‬أن ‬تعرض ‬على ‬الشاشة ‬الكبيرة ‬بتحقيق ‬جيمس ‬ايفوري. ‬ومع ‬الوقت، ‬شارك ‬في ‬كتابة ‬سيناريو ‬بعض ‬الأفلام؛ ‬هواية ‬تتحقق.